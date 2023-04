NUjij-reacties op de paasvuren: 'Laat bedrijven maar minder uitstoten'

Elke dag kun je lezen wat onze lezers van het grote nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over paasvuren. Kunnen we die nog een gezellige traditie noemen? Of zijn de vuren passé, omdat we het tegenwoordig belangrijker vinden om stankoverlast en milieuvervuiling te voorkomen?

'Laat bedrijven maar minder uitstoten'

NUjij'er The_Happy_Thinker2: "Paasvuren mogen van mij blijven. Als het om de uitstoot gaat, zou ik zeker beginnen bij de bedrijven die dit dagelijks in grotere hoeveelheden uitstoten. Een traditie zonder racisme en discriminatie waar eenieder welkom is en zich welkom kan voelen. In tijden dat we allemaal in een socialemediamaatschappij leven is het belangrijk dat er ook bijeenkomsten zijn waar iedereen in real life bij elkaar komt."

'Als de kippenboer minder uitstoot, dan de burger ook'

NUjij'er Anna_O: "Aan alle kanten worden maatregelen genomen om allerlei troep die wordt uitgestoten door mens, dier en fabriek te beperken of te verbieden. Maar onder het mom van 'traditie' gaat er elk jaar met meerdere feestdagen weet ik veel wat voor rommel de atmosfeer in. Gelijke monniken, gelijke kappen. Als een kippenboer moet stoppen vanwege stikstof- en fijnstofuitstoot, dan mag de burger ook zijn of haar steentje bijdragen door een paar keer per jaar afscheid te nemen van 'tradities'."

'We gunnen elkaar niets meer'

NUjij'er BlauweBogen: "We kunnen blijkbaar steeds moeilijker met elkaar samenleven: we gunnen elkaar niets meer. Verbieden van dit, verbieden van dat, betutteling hier en betutteling daar. Wat maakt het toch dat we niets meer van elkaar accepteren? Mijn buurman wil graag barbecueën en ik doe daarom, als hij dit doet, even de ramen van mijn woning dicht. Iedereen weer blij. Vannacht rook ik de rook van een paasbult bij ons even verderop. Ik deed de ramen dicht, deed de deuren dicht en vanmorgen was alles weer opgelost."

"Een keer per jaar - en ook al zou het tien keer zijn - heb ik er geen moeite mee. Ik ben immers niet alleen op de wereld. Het leven is het grootste risico wat er is, maar we gaan er soms wel heel krampachtig mee om. Gun elkaar ook eens wat en lig niet steeds te mekkeren. We moeten er tenslotte samen uit komen. En dat samen lukt bij ons in het dorp nog steeds uitstekend, als je elkaar maar aanspreekt."

'Nutteloze traditie naar mijn mening'

NUjij'er Ackacia: "Een nutteloze traditie naar mijn mening. Buiten dat het overlast geeft, is het ook nog eens enorm slecht voor het milieu."

"Voor de mensen die roepen dat het een druppel op een gloeiende plaat is: ja dat klopt, maar het is wel een onnodige druppel. En elk jaar weer opnieuw. Niet alleen de paasvuren, maar ook de nieuwjaarsvuren. Elke keer weer een druppel te veel."

'Mag blijven, maar verbrand zo min mogelijk afval'

NUjij'er PinkLady13: "Ik vind het lastig. Ik snap de waarde van tradities, maar de tijden veranderen. Zelf ben ik geen voor- of tegenstander, maar ik had gisteren wel de hele nacht last van de rooklucht thuis. Gelukkig kan ik dat aan, maar er zijn veel mensen die er moeite mee hebben."

"Iets wat mij door de jaren opvalt, is dat de paasvuren niet alleen met 'schoon' hout worden gedaan. Ik zie overal foto's waar gewoon gebruik wordt gemaakt van geïmpregneerd afvalhout. Deze rook is gewoon gif en is voor mens en dier veel schadelijker. Dus van mij mag het blijven (hoe nutteloos ik het zelf ook vind), maar laten we er wel voor zorgen dat we zo min mogelijk afval verbranden."

