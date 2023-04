NUjij Gezellige traditie of stank en overlast? Praat mee over paasvuren

NU.nl kiest elke dag een actueel onderwerp waarover jij uitgebreid met medelezers van gedachten kunt wisselen. Vandaag kun je meepraten over paasvuren. Hoe kijk jij tegen deze traditie aan? Is het voor jou vooral een leuk moment om samen te komen, een hapje en drankje te doen en te genieten van de warmte? Of heb jij er niets mee, en zie je er het nut niet van in? Deel je mening op ons reactieplatform NUjij hieronder.

We zijn ook benieuwd hoe mensen met luchtwegproblemen of allergieën de paasvuren ervaren. Heb jij daar tijdens de paasdagen extra last van?

