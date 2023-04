Dit vinden jullie van het raketgeweld van Israël richting Syrië

Elke dag kun je lezen wat onze lezers van het grote nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de raketaanvallen van Israël op Syrië. De Israëliërs schoten de raketten af als vergeldingsactie, nadat Syrië de Golanhoogte had bestookt. De aanvallen van de Syriërs veroorzaakten geen schade.

Gebruiker Damin zegt:

"Er is daar door middel van terrorisme en etnische zuiveringen een land gesticht zonder inspraak of toestemming van de bewoners. Waar bewoners geen toegang kregen tot vreedzame rechtspraak om hun zaak aan te kaarten of te laten beoordelen door internationaal recht.



Een land wat eindelijk als apartheid staat is aangeduid door verschillende mensenrechtenorganisaties. Een land waar je je vrij kan vestigen als je een bepaald geloof hebt maar waar je je huis uit wordt gegooid als je dat niet hebt. Een land wat miljoenen mensen hun basale rechten ontneemt door ze dagelijks te onderwerpen aan restricties en stelselmatig te vernederen en treiteren om ze het leven onmogelijk te maken in een open lucht gevangenis.

Een land wat geen enkele internationale resolutie nakomt en maling heeft hieraan."

Gebruiker H_73b96900 zegt:

"Het lijkt nogal misdadig, Syrië schiet raketten af op de Golan hoogte.



Maar volgens internationale standaarden is de Golanhoogte gewoon Syrië.



En volgens mij is het nooit de bedoeling geweest dat Israël meer gebied ging veroveren, maar de praktijk laat anders zien.

De Syriërs en Palestijnen zijn al heel wat grond verloren aan die enige democratie aldaar, die in 2 landen bezettingsmacht is.



Want sinds de VN Palestina als "observer state" erkent, 138 stemmen voor, 9 tegen, mag je het best een land noemen."

Gebruiker RobRoy zegt:

"Veilig vanuit ons vredige Nederland reageren op gebeurtenissen in een land waar de meesten nooit geweest zijn, die geen enkel idee hebben van wat er speelt en hoe het dagelijkse leven er eigenlijk uitziet.



Oordelen en vooral veroordelen meest gebaseerd op een onderbuik gevoel om na de reactie weer verder te lezen of een kopje koffie te pakken.



Dat zo leven heel anders is dan met strenge veiligheidsmaatregelen, dreiging en angst begrijpen veel mensen die reageren niet eens.



Raketten vanuit de Golanhoogten zeggen veel mensen niets, maar het betekent weer een alarm, weer iedereen naar de schuilkelders en hopen dat jouw huis niet geraakt zal worden.

Overdag betekent het dat er overal controle is, dat je tas wordt nagekeken wanneer je naar een bioscoop gaat of naar een winkelcentrum, in de bus kijk je en hoop je dat die rugtas echt boeken bevat.



De meesten van ons kennen zo'n leven gelukkig niet.

Maar oordelen wel achter een kopje koffie. En gaan verder met het paasontbijt."

Gebruiker Pietri zegt:

"Israël is de enige democratie in het Midden Oosten. Het is omringd door landen die Israël het liefst willen vernietigen. Overigens wonen veel Arabieren en Joden wel samen in Israël. Zoals overal heb je inwoners die gematigd en zijn en inwoners die wantrouwend zijn. Maar is ook logisch. Iedereen weet wat de Joden allemaal is aangedaan. Vergeet niet dat het een klein land is dat is omringd door zeer grote landen die Israël van de kaart willen vegen. Er is constant gevaar, aanslagen en haat. Palestijnen hebben het ook moeilijk en worden juist door omringende landen gebruikt om de klappen op te vangen."

