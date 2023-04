Dit zeggen jullie over meer horeca in winkelstraten: 'Kom amper nog in centrum'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het afnemende aantal non-foodwinkels in winkelstraten, waarvoor winkels die eten en drinken verkopen (foodwinkels) in de plaats kwamen.

Gebruiker Satiro zegt:

"De meeste winkelstraten in het centrum zijn de moeite van het bezoeken niet meer waard. Tel daarbij op de exorbitante parkeerbelasting dan is online winkelen gewoon een verademing. Bovendien zien veel straten er door de leegstand niet aantrekkelijk meer uit. Ook is de keuze is reuze beperkt. En eettentjes zijn leuk, maar voor de gewone man eigenlijk niet meer te betalen."

Gebruiker Yarrow zegt:

"Toch mis ik die tijd dat je aan het struinen was door de platenzaak. De fame in Amsterdam, was mijn favoriete zaak. En kwam er geregeld met een aankoop naar buiten. De expo zat er toen naast, ook een geweldige hebbedingetjes winkel. Toen was het nog leuk om te winkelen. Nu ga je naar de stad voor iets wat je nodig hebt en helaas komt het vaak voor dat je stuit om missende producten/artikelen die je dan alsnog online moet bestellen. Het vertrouwde winkelstraat is niet meer helaas. Het is toch wel goed om bepaalde stoffen te voelen om te weten wat je nodig hebt."

Gebruiker DonDeCock zegt:

"Ik vind deze veranderingen niet meer dan logisch en ik snap het gemopper ook niet."

"De consument bepaalt. Hij bepaalt waar, wanneer en wat men shopt en of men fastfood eet."

"Ikzelf kom sinds de ontwikkeling van het internet als retailplatform nooit meer in winkelstraten. In elke stad dezelfde ketens en dat ene kledingstuk dat ik zocht was er nooit in mijn maat en mijn schoenmaat was ook altijd uitverkocht, dat ik op het verkleurde showmodel aangewezen was. Online heb ik daar nauwelijks last van, alleen in de sale. Ik kom in de winkelstraat hooguit nog bij platenspeciaalzaken; in het artikel wordt over cd's en streamen gerept, maar juist de échte platen, het vinyl is weer terug."

"Overigens kun je bij de grootste in Amsterdam - waar op elk moment van de dag je mensen ziet die staan te diggen naar die ene persing die men zoekt - ook een koffiecorner vinden. Mijn barber heeft naast zijn diensten, kleding, drankjes en taart op het menu. Biedt men meer service, dan komt het helemaal goed."

Gebruiker Overpeinzingen zegt:

"Ik zal de uitzondering zijn maar sinds het stadscentrum meer horeca dan winkel leek te worden, kom ik nog amper in het centrum. En inderdaad is het aantal platenzaken hier van 5 terug naar 1 gegaan. En die ene die overbleef, heeft een kleiner aanbod dan 10 jaar geleden en verkoopt slechts nog het meest hippe spul om het hoofd boven water te houden."



"Het scheelt dat ik zelf erg goed kan koken wellicht en redelijk hoge eisen stel aan eten. Veel van die nieuwe horeca is vooral hip en veel te duur. Ik heb weinig interesse in broodjeszaak nummer 37 in de stad terwijl er maar 1 goed sushi-restaurant is bijvoorbeeld."

Gebruiker Opa_Vertelt zegt:

"Hier in de binnenstad van Enschede is het voornamelijk eettentjes, snuisterijen en damesmode. Gelukkig zijn er nog 2 goede winkels voor herenmode waarvan 1 die voor mij betaalbaar is. Voor overige zaken moet ik naar de kleinere winkelcentra, voor goede schoenen naar Hengelo. Zelf vind ik dat jammer maar de binnenstad doet het goed met relatief weinig leegstand en dat is wel eens anders geweest dus blijkbaar is hier behoefte aan."

De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.