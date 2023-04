Dit vinden jullie van een verplichte verzekering voor zzp'ers

Elke dag kun je lezen wat onze lezers van het grote nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp'ers die het kabinet wil invoeren. Het aantal zelfstandigen in ons land blijft groeien, maar velen van hen kunnen geen verzekering betalen.

Gebruiker Lucky_Steps zegt:

"24 jaar geleden begon ik als zzp'er. Het was al tien jaar mijn droom om als zelfstandige aan de slag te gaan, mijn eigen opdrachten te verwerven en mijn eigen vrije keuzes te maken. Voor ik begon spaarde ik een jaarinkomen bij elkaar als buffer voor het geval ik geen opdrachten zou verkrijgen of ziek zou worden. Daarnaast verzekerde ik mij toch nog twintig jaar lang tegen een hoog tarief tegen arbeidsongeschiktheid. Ik wilde immers op geen enkele manier afhankelijk zijn."

"Toen ik na een jaar of 18 werken een paar maanden ziek was kreeg ik met pijn en moeite een minimale uitkering waar ik absoluut niet van kon leven. De verzekering is op mijn 55ste verjaardag beëindigd, omdat verzekeren na die leeftijd onbetaalbaar is."

"Voor de komende jaren heb ik mijn eigen buffers opgebouwd. Ik heb geen behoefte aan verplichte verzekeringen. Zodra dit aan de orde is stop ik mijn bedrijf. Een verplichte verzekering druist in mijn visie totaal in tegen de bedoeling van het zzp-schap."

Gebruiker Verto zegt:

"Ik ben zelf ook zzp-er. Als ICT-consultant is een verplichte verzekering van 150 per maand niet zo'n probleem en eigenlijk een prima voorziening voor als je echt langdurig arbeidsongeschikt raakt. Het argument dat je als ondernemer zelf je afwegingen maakt vind ik deels valide. Het opbouwen van buffers en het eigen voorzieningen is vaak pas na een aantal jaren op orde. Ik zou het eigenlijk een beter voorstel vinden dat je de eerste vijf jaar als ondernemer verplicht bent zo'n verzekering af te sluiten en daarna zelf mag kiezen hoe je het wilt regelen. Daarmee nemen startende zzp-ers geen onverantwoorde risico's, maar zijn ze uiteindelijk wel vrij om het op hun eigen manier te regelen."

Gebruiker Predactor zegt:

"We kunnen ons in deze afvragen wat nou precies een zzp'er is. Ik zie mezelf bijvoorbeeld niet als zzp'er, maar als eigenaar van een eenmanszaak. Ik heb een sterk merk opgebouwd in mijn markt, heb honderden klanten per jaar en meerdere verdienmodellen binnen mijn niche. Ik hoef dus niet mijn diensten te verhuren voor een uurtarief, zoals je aan de onderkant van de markt ziet. Maar ik heb -godzijdank- ook geen personeel."

"Daarnaast heb ik een vrouw die in loondienst een topinkomen verdient, een bijna afbetaald huis en zakelijk vastgoed als pensioenvoorziening. Kortom: mijn overheidsafhankelijkheid is non-existent. Ik heb dus geen enkele motivatie om verzekeraars te spekken (dat doe ik immers al genoeg). Ik ben dus volledig tegen elke vorm van verplichting in deze."

Gebruiker AstridM2319 zegt:

"Laat een ieder voor zich bepalen of verzekeren noodzakelijk en betaalbaar is. Verzekeren is niet anders dan het indekken van risico. Het is algemeen bekend dat verzekeraars belachelijke voorwaarden stellen wanneer iemand een beroep doet op de verzekering. Net zoals voor het ouderdomspensioen kunnen mensen er ook voor kiezen om te sparen voor momenten dat er minder of geen inkomen is."

Gebruiker Leon_Haanstra zegt:

"Ik heb per jaar enkele kleine freelance klussen naast mijn vaste baan. Dit is vooral een leuke extra inkomst, om nieuwe kennis op te doen en om mijn zakelijk netwerk uit te kunnen breiden/onderhouden. Als er een verplichte AOV bijkomt is dit voor mij helemaal niet meer interessant. Jammer! Niet iedereen die zzp-werkzaamheden verricht is iemand die tegen een te laag tarief in een schijnconstructie gedrukt is."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.