Jullie oplossingen voor supportersgeweld: 'Speel maar helemaal zonder publiek'

Elke dag lees je op NU.nl wat onze bezoekers van het grote nieuws van de dag vinden. Op ons reactieplatform NUjij werd vandaag gediscussieerd over het aanstekerincident van woensdag. De KNVB heeft al besloten dat scheidsrechters een wedstrijd voortaan definitief staken als een voetballer is geraakt door iets wat een toeschouwer heeft gegooid. Maar onze lezers hadden nog andere potentiële oplossingen. Een greep uit de suggesties.

'Staak de wedstrijd al zodra iemand gooit'

NUjij'er HaMeer: "Bijna goed, KNVB. Maar waarom pas staken als iemand ook echt geraakt wordt? Indien er (gericht) gegooid wordt, staken. En dat zal betekenen dat we de komende weken heel weinig wedstrijden zullen zien. So be it. Niet meer pappen en nathouden. Optreden."

"En natuurlijk een reglementaire nederlaag voor de club waar de 'fan' van is."



'Straf individuen zwaarder'

NUjij'er NulVijfNul: "Wat de KNVB heeft besloten klinkt in eerste instantie natuurlijk logisch, maar eigenlijk is het een slechte zaak en maatregel voor de bühne. Je geeft de kwaadwillenden hiermee (nog meer) macht om een wedstrijd te beïnvloeden."

"Niets nieuws overigens voor de KNVB, om de gemakkelijke weg te kiezen en iedereen te straffen voor de actie van een individu. In dit geval straf je niet alleen alle goedwillende supporters, maar ook de teams en staf die niet meer zelf over een eventueel vervolg kunnen beslissen. Terwijl die vrijwel altijd liever de wedstrijd willen uitspelen."

"Ga toch gewoon die individuele straffen serieuzer aanpakken. Dat schrikt zo'n potentiële dader veel meer af."

'Speel maar helemaal zonder publiek'

NUjij'er _Henk__: "Ik ben helaas nu voorstander van spelen zonder publiek, zoals in coronatijd. Lekker rustig, de belastingen kunnen wat omlaag en die voetbalclubs hebben inkomsten genoeg. Misschien dat de voetballers iets minder gaan verdienen, maar daar merken ze toch nauwelijks iets van."

"Zelf ga ik voortaan het wielrennen volgen. Altijd gezellig."

'Elk weekend meldplicht in Zeist'

NUjij'er Schaap47: "Voor wij in Nederland het wiel weer gaan uitvinden: ga praten met de Engelse voetbalbond. Wat hebben zij gedaan dat het wel rustig is geworden in het stadion?"

"Is het alleen de meldplicht? Ga dan met de overheid in gesprek en regel als KNVB een locatie (er staat een complex in Zeist) waar de supporter met het stadionverbod zich kan melden. Laat elke betaalde voetbalclub meebetalen om hiervoor mensen in te huren en zorg dat als de supporter er niet is, er een boete volgt. Liefst een die oploopt."

"Op die manier merken de raddraaiers dat het echt serieus is als je een stadionverbod krijgt. Want een stadionverbod is nu gewoon nog steeds met een seizoenkaart wedstrijden kunnen bezoeken."

"En een tweede maatregel tot deze eerste maatregel geregeld is: alle uitsupporters verbieden. Jammer voor de supporters die zich wel gedragen maar misschien kunnen ze hiermee een 'zuivering' doorvoeren. De echte supporter ergert zich namelijk aan dit soort gedrag."

'Drie punten aftrek per incident'

NUjij'er Arie_Kroon: "Het is een begin. Maar ik denk zelf dat het niet genoeg is. Begin ook met puntenaftrek van drie. Oplopend met telkens drie punten, en je hebt de desbetreffende wedstrijd verloren. Zo geef je ook de clubs hun deel van veiligheid... Nu kun je een gestaakte wedstrijd misschien weer overspelen na een achterstand te hebben opgelopen."

