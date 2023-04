Dit zeggen jullie over het aanstekerincident bij Klassieker: 'Woede en schaamte'

Gebruiker English_Dutchman zegt:

"Wat had ik er zin in gisterenavond. Snel na werk na huis om de 3de clash met Ajax van het seizoen te bekijken. Mazzel goal van Tadic, mooie gelijkmaker voor rust en wederom een rare goal tegen die we dit seizoen niet vaak zien bij Feyenoord. Ja Feyenoord, mijn cluppie in hart en nieren."

"En toen….. aanvoerders die het al een tijdje met elkaar aan de stok hebben voor onduidelijke redenen met als gevolg die gele aansteker. Meerdere mafketels gooien spullen richting de spelers. Zodra ik het bloed van Klaassen zag draaide mijn maag om. Daar gaan we weer. Een stel malloten, want een ander woord heb ik er niet voor verknallen een mooi seizoen in luttele seconden."

"Woede en schaamte is wat mijn gevoel aangeeft. Woede om wat het hun bezield om een mooie avond te verknallen maar meer schaamte omdat het mijn cluppie weer betreft. De rest van de wedstrijd boeide me niet meer. Vind het wel even best….. sorry Klaassen en Ajax dat dit is gebeurd Succes in de finale!"

Gebruiker Henk_Bezemer zegt:

"Levenslange Feyenoord supporter hier; het heeft qua winst alsnog goed uitgepakt voor Ajax en een andere uitslag hadden ze ook niet verdiend na de trieste actie van een van de toeschouwers. Het was om zulk soort 'supporters' eens en vooral een lesje te leren wellicht beter geweest om de wedstrijd te staken en Ajax de winst toe te kennen waardoor alle toeschouwers de pijn hadden gevoeld van deze walgelijke actie. Dat zou er dan misschien eens voor zorgen dat sociale controle weer terugkomt in het stadion en dat is absoluut nodig want het stadion, Feyenoord, de KNVB en de overheid kunnen geen sluitende maatregelen treffen of er is wel een leeghoofd dat toch weer iets verzint om rotzooi te trappen. Een trieste avond en de zoveelste smet op het blazoen van Feyenoord."





Gebruiker Zocratez zegt:

"Gisteren hadden ze ongeacht de stand moeten stoppen en Ajax tot winnaar uit moeten roepen. Gelukkig wint Ajax nog want anders was t wel heel zuur geweest. Ook als Feyenoord voor had gestaan, stoppen, klaar. En vanaf nu, iedere persoon die iets gooit komt er nooit meer in en die moet zich elke wedstrijd melden."

"De beveiliging moet worden opgeschaald zodat er niks ongeoorloofds nog het stadion in komt. Dit kan niet door stewards worden gedaan want die zijn daar niet capabel voor. Kosten vd beveiliging voor de clubs. Dan de spelers, kritiek op de scheidsrechter, direct een gele kaart. Opstootjes, idem dito. Als het bij rugby kan, dan ook bij voetbal. Het voetbal wordt geleid door zwakke en bange bestuurders. In Engeland is het gelukt, dat kan hier ook. Politie heeft geen tijd voor de meldplicht? Uitbesteden aan het beveiligingsbedrijf. Altijd maar blijven roepen dat dat hier niet kan, onzin. Aanpakken en dan zul je zien, over een jaar is het opgelost. Waar een wil is, is een weg."

Gebruiker Alex_H zegt:

"Ik (020) vind t allemaal een beetje overdreven. Hoe lang gebeurd dit nou al niet? Geen stadion in Europa uitgezonderd. Wanneer 'men' echt zou willen dat ongeregeldheden en uitwassen uitblijven zou 'men' doeltreffende maatregelen treffen. Zouden supporters meer zelf-reguleren. Alleen dat kost geld, inzet en inzicht en dat is er niet. Dus consequenties. Even slikken en weer doorgaan."

