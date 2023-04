Dit vinden jullie ervan dat het aantal vluchten via Schiphol niet omlaag mag

Gebruiker Moxx zegt:

"Voor degenen die nu denken dat KLM en onze economie gewonnen hebben, dat lees ik dus niet. Ik lees dat de onderbouwing beter moet en die gaat er vast ook wel komen. Ik ben het daar overigens wel mee eens."

"Ik denk echter dat er voldoende onderbouwing ís voor krimp, alleen dat ze deze niet voldoende of juist hebben ingezet. De overheid dwingen tot meer en duidelijker onderbouwing mag over de hele linie wel."

"Wat betreft KLM zelf, roepen dat je dingen gaat doen is nog iets anders dan ze ook daadwerkelijk doen. Ook die moeten aan de bak, anders ligt er sneller een goedkeuring voor krimp dan dat zij innoveren."

Gebruiker Koodzjek zegt:

"Een mooie uitkomst van dit kortgeding. Een groot deel van West Nederland is deels afhankelijk van de inkomsten van Schiphol, bovendien zet deze luchthaven ons land goed op de kaart. Geluidsoverlast in de buurt van een vliegveld, dat weet je van tevoren. Dan moet je er niet gaan wonen. Als ze door middel van betere technieken de geluidsoverlast per vliegtuig terug kunnen brengen, is het probleem opgelost."

Gebruiker Dutchy77 zegt:

"Jammer, hopelijk gaat de staat een bodemprocedure voeren. De staat moet toch in staat zijn om te regeren en keuzes te maken ten behoeve van de maatschappij? Ongebreideld hinder veroorzaken en milieuvervuiling moet niet meer kunnen. Het is weer dat deze maatschappijen mogen verdienen over de rug van de maatschappij. Private gains, socialize losses."

"De juiste procedure is niet gevolgd? Oké, volg dan de juiste procedure en implementeer dit alsnog. Of zorg voor wetgeving. De grenzen aan de groei is een concept wat de club van Rome al in 1972 omarmde. Laten we dat implementeren. Snap niet dat mensen staan te juichen bij deze uitspraak."

Gebruiker Eski zegt:

"De eerste twaalf jaar van mijn leven heb ik in de buurt van Schiphol gewoond. Geluidsoverlast was voor mij geen probleem. Toen ik een jaar of 25 later weer eens terug ging, schrok ik van de geluidsoverlast van de vliegtuigen en we zijn meteen weer vertrokken. Van af en toe een vliegtuig naar elke minuut een vliegtuig is toch wel een erg groot verschil. Wie er al die tijd is blijven wonen, heeft alle recht om te klagen."

