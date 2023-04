Lezers over het treinongeluk bij Voorschoten: 'Wat een ontzettend onheil'

Delen via E-mail

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het treinongeluk bij Voorschoten . Daarbij viel één dode. Ook zijn er negentien mensen zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Gebruiker RvLaar zegt:

"Wat een vreselijke situatie, in de eerste plaats voor het slachtoffer en nabestaanden, voor de passagiers die gewond zijn geraakt, maar ook voor de treinverkeersdienstleider, en mensen in de directe omgeving van de ramp die dit mee moeten maken."

"De precieze toedracht is nog onduidelijk en ik vind het dan ook op zijn plaats om te wachten met allerlei oordelen over verantwoordelijkheid en schuld. Laat er eerst maar onderzoek gedaan worden. En zoals dat in Nederland gaat, dat daaruit ook conclusies getrokken worden die het spoor nog veiliger maken."

Gebruiker Matthew621 zegt:

"Wat een ontzettend onheil heeft zich afgespeeld in Voorschoten in het holst van de nacht. Zelf ben ik net klaar met de nachtdienst, maar werd vannacht wel opgeschrikt door dit ongeval en heb een ravage van deze omvang niet vaak gezien op het spoor. Ik wens de nabestaanden, gewonden en hulpverleners sterkte en zeker ook mijn collega's die de nasleep van deze tragedie moeten oppakken."

Gebruiker Chicoca zegt:

"Elders lees ik van een student (Anwar), hoe hij mensen de trein uit helpt. Wat een kanjer! Dat mag ook wel genoemd worden, dat mensen elkaar prima helpen in geval van nood."

"Maar wat een ravage daar bij Voorschoten. Voorlopig is dat nog niet opgeruimd. Dat heeft behoorlijk wat gevolgen voor het treinstation in mijn stad Leiden, welke altijd al overvol is. Sterkte voor iedereen!"

Gebruiker HillyT zegt:

"Wat een tragisch ongeval. Veel sterkte voor de nabestaanden van de overleden BAM-medewerker. Maar ook veel sterkte voor alle gewonden en overige inzittenden van deze trein. Lijkt mij zeer traumatisch om mee te maken."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier.