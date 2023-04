Gebruiker Ecologicalistiek zegt:

"Geweldig nieuws, de vrije wereld is weer een flink stuk sterker geworden. Finland is een mooie aanwinst met een modern leger en o.a. de sterkste artillerie van Europa. Welkom Finnen!"

Gebruiker FransV zegt:

"Het is inderdaad goed voor de veiligheid van Europa dat Finland lid wordt. Al is het maar vanwege het (eindelijk) sterke signaal richting Rusland. In mijn mening zijn juist de jarenlange structurele halfslachtige reacties op Russische provocaties de reden dat Rusland zich aan de operatie in Oekraïne heeft gewaagd/vertild. Ze zijn gewoon totaal niet onder de indruk geweest van westerse oproepen en dreigementen. En dat snap ik."



"Realiteit is dat door de (noodzakelijke) sancties maar vooral ook door de diepe sentimenten die Rusland heeft gecreëerd, er nog jarenlang sterk verminderde handel met Rusland zal zijn. De gemeenschappelijke belangen zijn dus drastisch afgenomen, terwijl juist die een belangrijke grond zijn om conflicten op te lossen. Dan een sterkere dreiging "de taal van Rusland" die hopelijk wel werkt."



"Nu nog de toetreding van Zweden snel geregeld hebben!"

Gebruiker Dutchy77 zegt:

"Een succes te schrijven op het conto van Putin en zijn veroveringspolitiek.

Hieraan kan je ook zien dat het westen alleen maar reageert op de agressie vanuit het oosten."



"Gefeliciteerd aan de Finnen, en alle inwoners van NATO-landen, we beschermen elkaar graag."

GebruikerNuance_575d8e1c zegt:

"Zeer blij met deze extra grens wat gewoon als een extra rode draad gaat gelden waarmee we onze Westere normen en waarden in een snel veranderende wereld gewoon goed kunnen beschermen. Spijtig dat Oekraniers nu moeten vechten voor vrijheid/democratie."



"Laten we ook niet vergeten dat Finland in hun DNA hebben zitten om voorbereid op bijvoorbeeld Rusland te zijn. Dus een zeer aangename toevoeging aan onze Europese krijgsmacht ook nog eens."

