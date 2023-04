Dit vinden jullie van de toenemende verkeersdrukte op de weg: 'Maak het ov betaalbaar'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: Dit zeggen jullie op ons reactieplatform over de toenemende verkeersdrukte op de Nederlandse wegen. Die is sinds het einde van de coronacrisis "in alle hevigheid" teruggekeerd. Dat komt volgens de ANWB door het groeiende wagenpark. In vergelijking met 2019 zijn er 470.000 auto's meer in ons land.

Gebruiker domor zegt:

"Er werken misschien wel meer mensen thuis als voor corona, maar er gaan er ook minder met het OV. Nu is dat gezien de uitdaging van het reizen met het ov ook wel logisch, zeker gezien de stakingen en dassen onder het spoor en weet allemaal niet wat, maar die mensen blijven toch ergens en als ze niet thuis kunnen of mogen werken, dan gaan ze toch de weg op als ze ergens moeten wezen."

"Ik denk toch dat we het beste meer in het ov te investeren en ook begrip moeten kweken voor het te laat komen van OV reizigers als er iets niet goed gaat."

"Puur logistiek gezien is het natuurlijk krankzinnig dat er zoveel mensen vaak in hun eentje of kleine aantallen in hun auto ergens naar toe rijden in zo'n klein landje waar er vele velen malen efficiëntere oplossingen voor te bedenken is. Velen van ons willen het gewoon zo zoals het nu is, dus we doen er weinig aan om er echt verandering in te brengen."

Gebruiker Fer_Weijmans zegt:

"Ik ben een simpel denkend iemand. Mijn oplossing is dus ook simpel. Geen aanleg nieuwe wegen. Maak knelpunten wel veilig. Stop subsidiëring fossiele brandstof en elektrisch rijden. Leg busbanen aan in heel het land en maak het ov betaalbaar. Leg fietspaden aan en maak deze veilig, dus geen snelheden boven 30 km. Maak veilige wandelpaden.

Stimuleer vrachtverkeer per trein, schip etc. maar belast het vrachtverkeer over de weg niet onmogelijk. Parkeerterreinen buiten de stad met pendeldiensten. Ontmoedig autoverkeer in de dorpen, maar ook hier goed en betaalbaar ov."

"Zelf doe ik het meest milieu- en verkeersvriendelijk: luchtfietserij."

Gebruiker Over_Morgen_ zegt:

"Afgelopen week voor het eerst in tijden de trein gepakt. Eerst door de regen fietsen naar het station, trein vertraging, aansluiting gemist, geen zitplek. Mensen die zijn overgestapt naar de auto komen niet meer terug de trein in. Het heeft zoveel nadelen ten op zichtte van een minimaal aantal voordelen."

Gebruiker lausho zegt:

"Wij hebben geen visie en beleid op gemiddeld minder kilometers rijden met de auto. Ik ben helemaal tegen een verbod op bv. verbrandingsmotoren of dat je niet meer mag rijden. "



"Echter kunnen we wel slim proberen te zijn en het aantal te rijden kilometers verminderen. Dit spaart stikstof, klimaat EN de portemonnee. Mes snijdt aan drie kanten. "



"Rekening rijden zou veel helpen maar het is ook niet handig om extra kilometers rijden fiscaal aantrekkelijk te maken, met name dat er geen fiscale stimulans is om te fietsen, thuis te werken of in de buurt van je werk te wonen."



"Visieloos dat is het en we zitten elkaar ondertussen letterlijk in de weg. "



"Bv. bouwvakkers die van oost naar west gaan en andersom is ook al zo iets, zorgt voor extra filedruk en we missen de broodnodige handjes ook nog eens om bv. woningen te bouwen. Meer lokaal ondernemen en meer duurzame producten die langer mee gaan of gerepareerd kunnen worden (in de buurt) helpen ook."

