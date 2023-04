Dit vinden jullie van de NIPT-test die vanaf vandaag voor elke zwangere gratis is

"De nipt-test is niet verplicht, en als je de test wél doet hoef je nog steeds niet de keuze te maken om de zwangerschap af te breken als het kindje het syndroom van Down blijkt te hebben."



"De nipt-test kijkt niet alleen naar down maar ook naar een aantal andere véél ernstigere genetische afwijkingen. Zogenaamde 'niet met het leven verenigbare aandoeningen' waarbij met zeer grote zekerheid vaststaat dat het kindje dood geboren zal worden of binnen enkele uren na de geboorte zal sterven, of in een héél zeldzaam geval misschien een paar weken oud kan worden; weken waarin het kindje aantoonbaar ernstig zal lijden."



"Ik heb gekozen voor de nipt-test, niet vanwege down, maar vanwege deze andere aandoeningen. Ik had een lichamelijk zware zwangerschap. Als de nipt had vastgesteld dat ons kindje niet levensvatbaar was, hadden we ervoor gekozen de zwangerschap af te breken, omwille van mijn gezondheid."



"Iedereen kan zijn eigen keuze maken. Dat zegt niets over kindjes die wél geboren worden."