Lezersreacties op Nederlandse landmacht onder Duits bevel

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over Nederland en Duitsland die een nieuwe stap zetten in de samenwerking van hun strijdkrachten.

Gebruiker Logan zegt:

"Beetje gemengde gevoelens. Aan de ene kant verwelkom ik een gezamenlijk Europees leger, dan staan we meer on par met andere grootmachten. Ons leger op zichzelf stelt ook niet veel voor..."

"Alleen dan onder Duits bevel komen lijkt me wel een stap te ver. Tot hoever onder Duits bevel? Hoeveel bevoegdheid houden we zelf? Mochten we uit elkaar gaan, moeten we wel zelfstandig en effectief kunnen blijven opereren."

Gebruiker Willem_ zegt:

"Een goede ontwikkeling. Want waarom zou Nederland én een landmacht én een luchtmacht én een marine moeten hebben? Beter goed samenwerken met omringende landen en focussen op het onderdeel waar je goed in bent. Dit werkt enorm kostenbesparend en effectief. En dat is nodig nu de defensiekosten op gaan lopen. Landen die langs elkaar heen werken verstoren de eenheid."

Gebruiker Pietje_Puk_cbacfd zegt:

"Samenwerken is prima. Samen inkopen ook, omdat het goedkoper is. Onder één bevel gaat mij een stap te ver. Men zal er in Nederland altijd voor moeten zorgen, dat het Nederlandse leger zelfstandig en los van het Duitse leger moet kunnen functioneren en opereren. Dat betekent dat Nederland bijvoorbeeld niet op Duitse tanks moet vertrouwen en rekenen, zoals nu, maar er altijd zelf voldoende moet hebben."

"Hetzelfde geldt voor alle andere wapensystemen. Mocht de samenwerking om wat voor politieke reden dan ook ophouden, dan moet Nederland wel een volwaardig leger overhouden. Daarnaast moet "onder één bevel" er niet toe leiden dat de twee legers samen minder soldaten en materieel hebben, als voordien apart."

"De oorlog in Oekraïne leert dat zowel Nederland als Duitsland veel te kleine legers heeft, veel te weinig reserveonderdelen en voorraden munitie en veel te weinig materieel. Duitsland heeft daarvoor eenmalig 100 miljard gereserveerd. Nederland zou dan in verhouding 20 miljard moeten uittrekken. Op dat punt blijft het stil in Den Haag."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.