Dit vinden jullie van het Hongaarse standpunt over NAVO-toetreding Zweden

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het nieuws dat Hongarije een stemming over de toetreding van Zweden tot de NAVO opnieuw heeft uitgesteld.

Gebruiker Harm_Coninck zegt:

"Het veto-systeem in zowel de EU als de NAVO veroorzaakt dit soort problemen.



Hongarije, Turkije en in mindere mate Polen zijn rotte appels, die afbraak van de rechtstaat proberen te combineren met lidmaatschap van de EU/NAVO, en daar nog veelvuldig hun veto gebruiken ook. Dit is parasiteren op de welvaart en veiligheid van de rest van Europa.



Een systeem waarbij een 2/3 meerderheid al voldoende is lijkt me veel beter. Als Hongarije het er niet mee eens is dat Zweden/Finland de NAVO ingaat, mogen ze van mij uit de NAVO en de EU stappen. Veel hebben we er toch niet aan."

Gebruiker Gros_Pierre zegt:

"Dit krijg je als je landen als Hongarije en Turkije toelaat tot de NAVO. Zij profileren zich als volwaardige rechtstaat maar zijn het niet. De kritiek van Europa zijn ze zat en nu hebben ze eindelijk een middel gevonden om de NAVO (en de EU) voor het blok te zetten. Een volwaardige rechtstaat stelt zich de vraag of toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO in het belang is van de veiligheid in Europa. Zulke halve bananenrepublieken zien het voorstel tot toetreding mede als een middel om de EU te dwingen de kritiek te staken en de aan hen opgelegde sancties in te trekken. Wel ten volle de voordelen van hún lidmaatschap vd NAVO (en EU) willen maar niet willen conformeren aan de eerste beginselen ve democratische staatsvorm."

Gebruiker Nuance_575d8e1c zegt:

"Het toetreden van Zweden en Finland is niks anders dan een formaliteit. Beide landen verdedigen dezelfde normen en waarden als dat de meerderheid in onze Westerse georiënteerde landen hebben.



Ik ben blij dat er maar 2 landen zijn die zo moeilijk over die toetreding doen. Dat laat alleen maar zien dat we best wel veel gezonde appels hebben."

Gebruiker Rea_Geren zegt:

"Het vetorecht moet zo snel mogelijk weg. Het is te gek voor woorden dat Erdogan en Orban, de meest ondemocratische presidenten binnen de NATO, de toetreding van zo'n door en door democratisch land als Zweden kunnen blokkeren. Poetin lacht zich rot. Bedenk een manier om Turkije en Hongarije er uit te zetten. Het vetorecht is volstrekt ondemocratisch."

