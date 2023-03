Dit vinden jullie van het in 2035 in te voeren verbod op benzine- en dieselwagens

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het Europese verbod op benzine- en dieselwagens dat vanaf 2035 ingevoerd kan worden. De EU-landen, waaronder Duitsland, hebben daar maandag mee ingestemd.

Gebruiker Dinosaurus zegt:

"Ik ben benieuwd of in 2035 het elektrisch netwerk dan ook zodanig aangepast zal zijn zodat het al die elektrische auto’s aankan. En ik ben ook benieuwd of er in Nederland, laat staan Europa dan ook genoeg laadpalen zullen zijn.



Ik ben namelijk niet zo heel optimistisch hierover. Ten eerste moet het materiaal ervoor gekocht worden, mits er genoeg materiaal daarvoor bestaat. Dan is het ook de vraag hoe goed het voor het milieu is om al dat materiaal te produceren.



En ten tweede, zelfs als we genoeg materiaal ervoor hebben, is er dan wel genoeg mankracht om alles aan te leggen en te verbouwen? Ook dat zie ik niet zo optimistisch in."

Gebruiker citha zegt:

"En hoe wil de EU het stroomnet voor al deze elektrische auto's geschikt maken? Mensen die er verstand van hebben zeggen dat wanneer nu in een niet al te grote straat er een auto of 10-15 tegelijk aan de laadpaal aangesloten worden de stroom in die straat uitvalt...... Tel uit je winst. En over winst gesproken. Dan moeten onze auto-makers de prijzen van electrische auto's ook eens wat meer binnen het bereik van Jan Modaal gaan brengen. En niet aankomen met occasions want die accu's van die dingen van nu gaan niet lang genoeg mee."

Gebruiker WD_9d851c2f zegt:

"Prima hoor. Ik ben toch wel razend benieuwd, hoe men de komende 10 jaar ervoor gaat zorgen, dat de infrastructuur er klaar voor is.

Ik bedoel, de laadpalen, elektriciteitsnet met afdoende capaciteit, plus dat de bijbehorende auto’s stukken goedkoper moeten gaan worden. Zijn nu niet betalen, althans het gros niet. Laat staan, datmen in staat is het batterij-probleem en grondstoffen daarvoor kan oplossen voor die tijd. Maar goed, we gaan het zien, of niet. Indien niet, dan zien we ook wel".

Gebruiker NUjijgebruiker_ebdcdcbece zegt:

"Ik heb er verstand van. En het stroomnet kan het prima aan als de auto’s slim geladen worden (dus niet of langzamer in de piek). Ook worden de auto’s echt goedkoper. Ooit vond je de eerste iPhone waarschijnlijk ook vrek te duur, inmiddels heeft iedereen een geavanceerde smartphone. Met auto’s duurt dat vanwege de omlooptijd uiteraard langer, maar het gaat echt gebeuren binnen. Een jaar of 5 a 10 dat het betaalbaar wordt voor de meeste mensen. Of waarschijnlijk goedkoper zelfs. Bedenk wat je nu betaald. En dat dit ook nog eens het milieu belast. Je opmerking over batterijen klopt trouwens niet, die van de meeste fabrikanten gaan honderdduizenden kilometers mee. En er zit ook nog ontwikkeling in. Kortom: het gaat echt goedkomen. En ja er moeten dingen opgelost worddn, maar we rijden niet morgen allemaal elektrisch, dus we hebben nog een paar jaar."

