Dit vinden jullie van het kabinet dat nog worstelt met de verkiezingsuitslag

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het kabinet dat na de Provinciale Statenverkiezingen nog worstelt met wat de uitslag betekent voor het kabinetsbeleid.

Gebruiker Chiquitita72 zegt:

"Het lijkt me een goed idee als de coalitiepartijen nu inderdaad eens goed gaan kijken waarom er zoveel onvrede is en niet voetstoots aannemen dat al die tegenstemmen alleen maar het gevolg zijn van het stikstofbeleid."

"Ik heb zelf ook op een van de andere partijen gestemd en heb een waslijst van onderwerpen waar ik zwaar ontevreden over ben (het huizentekort, rol van zorgverzekeraars, de toeslagenaffaire en de afhandeling daarvan, de aardbevingsschade in Groningen en de afhandeling daarvan, het migratiebeleid, uitholling van het ov en de tekorten in de zorg, jeugdzorg en op scholen). Ook alle andere terreinen waar de marktwerking voor achteruitgang heeft gezorgd ben ik ontevreden over. En zo kan ik nog wel even doorgaan."

"Kortom reden zat om een andere regering te willen, maar de stikstofaanpak is nou net dat ene punt waarin ik wel achter ze sta."

Gebruiker Frits25 zegt:

"Volgens Hoekstra is er een enorme kloof tussen Den Haag en de provincie. Bedoelt hij de reistijd? Die is hetzelfde. Of je nu van Groningen naar Den Haag moet of van Den Haag naar Groningen. Of Enschede of Sittard. Om de kloof te dichten moeten Kamerleden vaker de provincie in om te kijken wat er speelt. Met de bevolking op straat gaan praten. Kom uit die kamer."

"Volgens Rutte zijn we een land waar we samenwerken en naar elkaar luisteren. Maar dan moet je wel onthouden wat er gezegd is. En er iets mee doen. Anders schrijf je het op. En ook voor Rutte geldt, ga vaker het land in. Dat hoeft niet op de fiets met een appeltje in de hand maar gewoon een wandeling maken door een stad of dorp in de provincie. Dat maakt de kloof gelijk kleiner."

Gebruiker Ilona_Dekker_becaaf zegt:

"In principe heeft alles haast volgens de coalitie. De pensioenwet moet er even snel doorheen. Nu zag ik gisteravond Eric van der Burg die de spreidingswet er ook even door heen wil 'jassen'. D66 wil uitgebreid de tijd nemen om te evalueren. In gewoon Nederlands: wij blijven gewoon aan de macht en wij weten wat goed voor u is. Crisis op crisis en er wordt helemaal niets opgelost. Nog een paar weken en het is weer mooi weer ik zie de krantenkoppen over TerApel alweer."

"Ook wanneer boeren uitgekocht en onteigend kunnen worden duurt het nog jaren voordat er woningen staan. Ik woon in Nieuwegein en het goedkoopste nieuwbouwappartement van 70 m2 kost bijna 4 ton. Eengezinswoningen vanaf 4,5 ton. De huidige coalitie met PvdA en GL hoopt dat de groene vlag (BBB) overwaait, maar het is niet alleen maar stikstof of CO2 er is veel meer aan de hand. Dat is geen kloof meer maar een groot deel van de Nederlanders heeft het gevoel in een ravijn geduwd te worden zonder dat ze daar invloed op hebben."

Gebruiker Jex_Phoenix zegt:

"Het is in het belang van alle partijen en dit land dat men nu de focus legt op wetenschappelijke juistheden of onjuistheden met betrekking tot de noodzaak tot stikstof reductie."

"De gevolgen van deze politieke aardverschuiving kunnen alleen betekenis hebben zodra daar geen verdere discussie meer over bestaat. Het enige wat nu telt is dat men nog scherper kijkt naar de mate waarin boeren nu wel of niet grotendeels bijdragen aan de problematiek rondom stikstof en hoe belangrijk de datum 2030 nu echt is."

"Als blijkt uit nieuwe gegevens van deskundigen en een hoop discussie daaromtrent dat de plannen zoals die er nu liggen echt noodzakelijk zijn om verdere achteruitgang van de biodiversiteit te voorkomen en BBB werkt niet mee, dan zullen Nederlanders vrij snel inzien dat hun proteststem toch niet zo'n goede keuze was en zal BBB bij de volgende verkiezingen waarschijnlijk groots verliezen. Hoe dan ook, de natuur en onze biodiversiteit is toch echt belangrijker dan welk boerenbedrijf dan ook!"

