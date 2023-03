Dit zeggen jullie over het OM dat in hoger beroep gaat in stealthingzaak

Elke dag kun je lezen wat mensen van het grote nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het OM dat vindt dat een condoom stiekem afdoen wél verkrachting is en daarom in hoger beroep gaat in een stealthingzaak.

Gebruiker HansHema zegt:

"Ik zie weer gebruikelijke reacties over 'wat als een vrouw de pil vergeet'. Ten eerste gaat het daar niet over in deze zaak. Ten tweede als man zijnde neem je verantwoordelijkheid: doe die rubber om je flubber. Zo bescherm je jezelf en de persoon met wie je vrijt tegen geslachtsziektes en mogelijk ongewenste zwangerschap. Bonus als de vrouw ook de pil gebruikt. We moeten af van het beeld dat de vrouw alleen verantwoordelijk zou zijn. Je doet het altijd samen."

"Of het verkrachting zou zijn, dat vind ik een lastige. Ergens wel. Je gaat een goede vriend of vriendin ook niet ineens op de mond zoenen als je normaal elkaar 3 zoenen geeft. Dat zijn nu eenmaal de afspraken en de verstandshouding die je onderling hebt. Een vorm van respect en vertrouwen."

Gebruiker R_H zegt:

"Ben erg benieuwd wat de rechter hiervan gaat vinden. In de juridische definitie van verkrachting wordt gesproken over dwang. Dat lijkt me hier strikt genomen niet aan de orde (wèl bedrog, en je zou kunnen argumenteren dat door dat bedrog de ander zich niet heeft kunnen verweren en dat het in die zin dan toch dwang geweest is). Kan me ook voorstellen dat er uit deze zaak gaat rollen dat er nog wat aanscherpingen in de definities nodig zijn."

"Even voor de duidelijkheid: ik zeg hier dus niet dat het niet aan 'verkrachting' gelijk gesteld moeten worden, of dat de daders een lichtere straf zouden moeten krijgen. Het is een ernstig delict. Maar ik ben wel erg benieuwd hoe de rechter dit juridisch gaat beoordelen."

Gebruiker Tamoeri zegt:

"De term verkrachting wordt in mijn ogen vaak kleiner gemaakt dat wat het omvat. Verkrachting is in mijn ogen ongewenste penetratie."

"Dus iemand ompraten nadat deze al nee gezegd heeft. Stiekem het condoom af doen, terwijl iemand duidelijk aangegeven heeft dat die condoom een voorwaarde voor de sex is. Iemand die bewusteloos is."

"Genoeg voorbeelden waar helemaal geen fysieke kracht bij komt kijken, die toch echt niet door de beugel kunnen."

