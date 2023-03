Dit zeggen jullie over klimaatverandering: 'Klimaatcrisis is geen mening, maar feit'

Elke dag kun je lezen wat onze lezers van het grote nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over hardnekkige misverstanden over het klimaat. Onze klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm schreef daar een artikel over.

Gebruiker Sebasti zegt:

"De hoeveelheid reageerders dat liever de kop in het zand steekt is schrikbarend. De klimaatcrisis is geen mening, maar een vaststaand feit. De kosten van niets doen neemt elk jaar met miljarden toe; Kosten die we, of we het nu willen of niet, zullen moeten betalen."

"Het veelal conservatieve IPCC zegt dat het leven op aarde zoals wij dat kennen tegen 2050 onontkoombaar is veranderd door klimaatverstoring: Grote tekorten aan veilig drinkwater, ondervoeding, extreem weer, versneld uitsterven van soorten en enorme groepen klimaatvluchtelingen. Kinderen die nu geboren worden, hebben hier als ze dertig zijn volop mee te maken."

"Stem vandaag en de komende jaren op partijen die echt werk maken van het milieu. Als we niet serieus actie ondernemen, zullen we met steeds meer oorlogen en vluchtelingen te maken krijgen en zullen we over 50 jaar zelf de vluchtelingen zijn vanuit een steeds kleiner land."

"Ten opzichte van de klimaatcrisis is elke andere crisis slechts een relatief kleine crisis."

Gebruiker Nee_Ja_Nee zegt:

"Ik denk dat veel mensen nog niet steeds niet snappen wat het probleem nou is.

Ja, het klimaat is nooit stabiel geweest. Ja, het is in het verleden veel warmer geweest, en ook veel kouder. De aarde overleeft het wel."



"Maar wij, de mensheid, zijn afhankelijk van een optimum klimaat zoals we die de afgelopen 6000 jaar hebben gehad. Al onze beschavingen, onze voedselvoorziening en de plekken waar we wonen hebben we te danken aan een voor ons optimaal klimaat. Als in het verleden een bepaalde plaats onleefbaar werd dan kwam er hongersnood en trokken mensen er weg. Maar nu warmt de hele wereld op, en in een ongekend tempo. Waar moeten al die mensen heen, en hoe gaan we iedereen voeden als hele delen onbewoonbaar worden? Wat doen we met alle kustplaatsen die onder water dreigen te komen?"



"We zullen ons vast deels weten aan te passen, maar niemand kan ontkennen dat er veel leed bij zal komen kijken. Oneerlijk genoeg zal veel van dat leed ook nog eens bij de armsten en de dieren terechtkomen."

Gebruiker japie61 zegt:

"Vrijwillig gaan wereldburgers hier nauwelijks iets aan doen. Overheden in rijke landen kunnen maatregelen afdwingen, maar overheden in arme landen hebben te maken met de wens van economische groei en corruptie. In democratische landen kiezen burgers de regering die zo min mogelijk gevolgen heeft voor henzelf. Kijk naar de laatste verkiezingen, D66 wilde het klimaat redden, en zijn daarvoor afgestraft, door een partij met de slogan "alles is mogelijk als je maar wilt". Dus ik denk dat de "what's in it for me" mentaliteit, wat in ons DNA zit, er uiteindelijk toe leidt dat er pas echte maatregelen komen als de klimaateffecten ons echt voelbaar schade berokkenen, zoals grootschalige overstromingen, schaarste aan voedsel etc. We zien de bosbranden in Europa, Australie, Amerika, en de overstromingen in Limburg, maar het raakt ons nog niet genoeg om ons gedrag te veranderen. De wal zal op termijn het schip keren."

Gebruiker JonathanvdSzegt:

"Er zou nog een misverstand bij mogen staan: "het helpt om minder kinderen te krijgen." Vaak zie ik de reactie dat er "gewoon te veel mensen zijn." Impliciet daaraan is dat we onze huidige levensstijl voort kunnen zetten als we maar met een handjevol zielen de aarde bevolken. Het resultaat is passief fatalisme en vingerwijzen naar landen met veel armoede, alsof die de boosdoeners zijn."



"Maar de bevolking groeit vooral door een stijgende levensverwachting. En het klimaatprobleem wordt veroorzaakt door rijke landen, waar de bevolking stabiel is of zelfs daalt. En zelfs halveren van de populatie op aarde helpt weinig, als het al kon: een halvering van de emissies is niet voldoende voor een leefbaar klimaat. Het is nu zaak om de netto emissie per hoofd naar nul te brengen, zodat ook bij een stijging van de wereldbevolking het klimaat gered is."

