Dit vinden jullie van de dassen rondom sporen in Noord-Brabant

Elke dag kun je lezen wat mensen van het grote nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over dat er nog wekenlang geen treinen rijden tussen Den Bosch en Eindhoven. Dat probleem is veroorzaakt door dassen die onder het spoor hebben gegraven.

Gebruiker John_Smith_123 zegt:

"Mooi om te zien dat we de natuur en biodiversiteit serieus nemen. De mensheid heeft al genoeg schade aangebracht aan de planeet en vroeg of laat krijgen we de rekening gepresenteerd. Heel vervelend als je op dat traject zit maar een maandje met de bus is ook wel overheen te komen."

Gebruiker LaForte zegt:

"Als ik dit lees dan vraag ik mijzelf wel eens af waar we in vredesnaam mee bezig zijn. Ik zeg niet dat we die beesten de dood in moeten jagen maar neem ze weg en zet ze elders uit. Ze bouwen nu een compleet nieuwe dassen burcht vlak naast het spoor. Met deze kosten hadden ze ook iets anders voor de natuur kunnen doen wat wel impact heeft, of misschien iets terug doen voor de reiziger want daar wordt wel op elke cent gelet."



"Echt onbegrijpelijk en verschrikkelijk bureaucratisch dit. Ik snap niet dat hier niet op ingegrepen wordt."

Gebruiker Liam_662da139 zegt:

"Of er nou bussen of treinen rijden, als je maar op je eindbestemming komt. We moeten nou eenmaal leren samenleven met de natuur. Zonder natuur is er ook geen mensheid, zonder mensheid is er wel natuur. Het is dus vooral eigen belang dat we de natuur meer respecteren."

Gebruiker Heidd zegt:

"Dit is toch niet te geloven? Moeten er ook nog commissies worden samengesteld om aanvraag te beoordelen? En krijgen daarna bezwaarmakers nog tijd om in beroep te gaan? Kom op provincie, zelfs de natuurvereniging voor dassen heeft aangegeven dat die beesten snel gevangen en verplaatst moeten worden ivm het maatschappelijke belang (artikel bij omroep Brabant). In dit soort situaties is het een kwestie van snel handelen."

