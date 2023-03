Stelling: Bij verkoudheidsklachten werk ik ook nu thuis

Op NU.nl vind je elke dag een stelling die bij het nieuws past. In februari meldden zich meer mensen ziek bij hun werkgever dan in januari. De griep was hiervan de grootste oorzaak, al speelt ook corona nog een rol. Twee weken geleden vervielen de laatste coronaregels. Vandaag is de stelling: Bij verkoudheidsklachten werk ik ook nu uit collegialiteit thuis. Breng je stem uit en discussieer mee.