Dit vinden jullie ervan dat TikTok op overheidstelefoons verboden wordt

Elke dag kun je lezen wat mensen van het grote nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het verbod op TikTok op overheidstelefoons . Het kabinet raadt rijksambtenaren af apps uit China en Rusland op hun werktelefoon te gebruiken. TikTok is een van die apps.

Gebruiker Menno_8366b40a zegt:

"Echt belachelijk dat die richtlijn er nu pas moet komen. Een zakelijke telefoon behoort alleen te worden gebruikt voor zakelijke doeleinden en tenzij je een functie bekleedt die gebruik van een bepaalde app noodzakelijk maakt, behoort zo'n app er al helemaal niet op te zijn geïnstalleerd. En bovendien zou een ambtenaar helemaal niet de autorisatie moeten krijgen om zelfstandig apps op zijn zakelijke telefoon te kunnen installeren."

Gebruiker Info_1a4779e6 zegt:

"Het probleem is natuurlijk dat het veilig is als je niets mag op je telefoon (en hetzelfde geldt voor je laptop), maar heel eerlijk gezegd is dat niet meer van deze tijd. De gemiddelde gebruikers van tegenwoordig zijn functioneel veel handiger en creatiever dan de vastgeroeste ICT-beheerders en halen veel meer uit hun smartphone of laptop."

"De grote uitdaging is natuurlijk om er voor te zorgen dat het wel veilig en verantwoord kan. Verbieden is een optie, maar wel de slechtste. Helemaal met de steeds vager wordende verschillen tussen werk en prive. Maar het goede nieuws is dat er een hele berg aan tools beschikbaar is om zaken wel goed te kunnen regelen, of in ieder geval beter in balans te krijgen."

Gebruiker RonR zegt:

"De meeste mensen hier gaan volledig los op het woord 'ambtenaar'. Ik werk zelf bij een hele grote ICT-club binnen de overheid en onze telefoons en laptops zijn volledig dichtgetimmerd. Het zijn altijd de mensen hoger in de boom die uitzonderingen willen op het securitybeleid. Maar de gewone ambtenaar op de werkvloer heeft echt geen TikTok geïnstalleerd."

Gebruiker R_H zegt:

"Ben zelf rijksambtenaar, en ik zie geen enkele reden om apps die ik niet voor mijn werk nodig heb op mijn werktelefoon te installeren - als ik zulke apps al zou willen zouden die gewoon op mijn privételefoon gaan."



"En als het nou wel echt nodig mocht zijn voor je functie om bepaalde onderwerpen op social media te kunnen volgen is het misschien nog een ander verhaal, maar voor zulke gevallen komen er vast wel ontheffingen en speciale richtlijnen. Maar dat zal voor verreweg de meeste medewerkers niet gelden."

