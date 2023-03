Dit vinden jullie van grotere gevolgen klimaatverandering: 'Daarvoor is het nu te laat'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het grote nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over klimaatverandering, waarvan de gevolgen nóg groter zijn dan aanvankelijk gedacht. Dat concludeerden experts na acht jaar onderzoek.

Gebruiker Dutchy77 zegt:

"Conclusie, de nee-zeggers en de leef-nu-en-na-mij-de-zondvloed types hebben gewonnen. We weten al sinds het rapport van de Club van Rome, 1972(!), wat er aan de hand is en wat we moeten doen, maar collectief vertikte we het omdat aanpassen moeilijk is. En nu is het te laat om de ergste zaken te vermijden. Dus gefeliciteerd!



Gegeven deze stand is de vraag wat nu? Gaan we dan nu eindelijk wat doen om nog erger te voorkomen en aanpassen op hetgeen al is aangericht? Of blijft de nee-zeg mentaliteit hoogtij vieren? Het is een keuze hoever we dit willen laten gaan. Mijn motto zou zijn, naar het oude Chinese spreekwoord: het best moment om een boom te planten was twintig jaar geleden, het een na beste moment is nu.

Dus aan de slag! Beleidsmakers, overheden verander het systeem voor de toekomst burgers van dit land en voor de huidige burgers!"

Gebruiker Tilbo zegt:

"De mens is hardleers, pas als het eigenlijk te laat is, gaat men beseffen dat er iets niet klopt. Rapporten als deze van het IPCC worden honend aan de kant geschoven, want belangen en winstbejag zijn voor velen belangrijker dan het leefbaar houden van de planeet. "Het zal mijn tijd wel duren, ik ben er straks toch niet meer" is een veel gehoord argument om maar niets te hoeven aanpassen.

We zijn toch wel op de goede weg, maar moeten nog een tandje bij schakelen om het ook voor onze nakomelingen leefbaar te houden. Het kan nog, al zal het eerst nog wat erger worden voordat we resultaten gaan zien. Maar als we blijven treuzelen en debatteren, zijn we straks te laat. Doorpakken dus..."

Gebruiker Anno_Niemuis zegt:

"Mogelijk sorteert het meer effect als maatregelen over de *hele* linie worden genomen en opgelegd.



Het is nl. niet uit te leggen aan Jan met de Pet dat deze gedwongen wordt van het gas af te gaan en hogere brandstofkosten moet betalen en mogelijk ook op korte termijn een verbod op alles dat hout stookt krijgt (met alle gevolgen van dien bij de zoveelste stroomstoring op het platteland), terwijl de elektriciteitscentrales méér gas of biomassa (incl. hout) verbruiken, ministers niet uit een vliegtuig zijn weg te meppen, en alles wat het milieu schaadt maar wél winst voor de overheid opbrengt bijna ongestoord kan doordobberen.



Gelijke monikken, gelijke kappen i.p.v. het 'quod licet Iovi non licet bovi' principe toe te passen. Als ook de overheid zich 100 procent voor milieu en natuur gaat inzetten zal de bevolking hoogstwaarschijnlijk volgen."

Gebruiker Sebasti zegt:

"Een gedeelte van de bevolking ziet weinig in investeringen in klimaatbeleid, omdat dit te duur zouden zijn. Men vergeet hierbij enkele belangrijke zaken:

1) Klimaatverandering kent nu al enorme kosten, dat in de toekomst alleen nog maar zal stijgen. De consensus onder economen is dat klimaatverandering in 2050 tussen de ~11 procent en ~18.1 procent van ons globale BNP zal kosten.

2) Het matigen van klimaatverandering door op 1.5°C te blijven zou deze kosten kunnen limiteren tot ~4.2 procent van het globale BNP. Dit verschil gaat om tientallen biljoenen dollars, een veelvoud van wat het kost om klimaatverandering te matigen.

3) Veel gevolgen van klimaatverandering zijn moeilijk om te kwantificeren, zoals het verlies van mensenlevens, het verlies van biodiversiteit, massale immigratie en meer. Deze kosten zijn dus ook niet meegenomen bij bovenstaande punten.

"Wanneer de laatste boom wordt gekapt, de laatste vis wordt gegeten en de laatste rivier wordt vervuild, zul je beseffen dat je geen geld kunt eten."

De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.