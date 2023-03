Dit vinden jullie van bezoek Poetin Mariupol: 'De russificatie is in volle gang'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het grote nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het bezoek van Vladimir Poetin aan de Oekraïense stad Mariupol. De stad wordt momenteel bezet door de Russen.

Gebruiker Opinie_uithetOosten2020 zegt:

"Grozny, Aleppo, Mariupol, Buchmat. Het zijn een aantal steden dat door Rusland onder leiding van Poetin met de grond gelijk gemaakt is.



Russen hadden de frame dat ze geen burgerdoelen aanvielen. Daar is in Mariupol nooit sprake van geweest. De aanvallen van Rusland op het theater en kraamkliniek in Mariupol zijn één van de vele dieptepunten van het Russische barbaarse regime. Burgers werden willekeurig gedood als ze op de verkeerde moment op de verkeerde plek waren. De verklaring van Rusland was dat Oekraïense leger onschuldige burgers als schild gebruikte. De zoveelste Russische leugen.



Mariupol werd al vanaf 2014 aangevallen. En het is een reünie. Poetin bezocht de overwonnen stad. En sprak mensen in het deel dat opgebouwd werd. De russificatie is in volle gang. Op de Russische staatszender zal het positieve nieuws gebracht worden over het bezoek van Poetin aan Mariupol. Maar het is in werkelijkheid een enorme tragedie."

Gebruiker Mayuna zegt:

"Wat vind ik het een afschuwelijk idee, Poetin die daar de veroverde stad komt inspecteren als overwinnaar. Hoe durft hij! Zou hij ook maar een klein beetje wroeging hebben gehad bij het zien van die kapotgeschoten stad? Zich hebben gerealiseerd hoeveel mensenlevens er hier gevallen zijn en verdere ellende?

't Is jammer dat hij onaangekondigd kwam, anders was die vijandelijke helikopter misschien wel neergeschoten."

Gebruiker th_den_blanken zegt:

"Een stad is weer op te bouwen, de schade weg te moffelen door vervangende nieuwbouw.

Maar de schande en barbaarsheid van degenen die hebben gemoord en vernield is uit geen enkel hart te verwijderen van degenen die erbij waren of toeschouwer waren hiervan.

Ze zullen in lengte van dagen achterom moeten kijken als ze over straat lopen.

Ze hebben niets veroverd, ze zijn er alleen tot het volk de stad weer terugneemt."

Gebruiker Peter_18092699 zegt:

"Kijk hem op de foto trots staan, met een grijns van oor tot oor. Trots op het feit dat die stad helemaal kapot is geschoten, niet nadenkend hoe weer op te bouwen, want dat is onmogelijk. Eerst moet al het staatsgeld in de oorlog, herstel "speciale vredesmissie", totdat de staatskas leeg is."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.