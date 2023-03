Lezersreacties op politie die camerabeelden opvraagt: 'Privacy slaat soms te ver door'

"Ik kan mij heel goed indenken dat de politie behoefte heeft aan dit soort beelden en dat ze graag gebruik wil maken van wat er is, dat is niet mijn punt. Waar ik problemen mee heb is dat oprekken van de wet voor het 'goede doel'. Indien het inderdaad niet mag, ijver dan voor een wetswijziging en grote kans dat ik mijn steun daarvoor uitspreek. Maar loop niet vooruit op die wetswijziging."

"Juist de politie dient zich te houden aan wat de wet toelaat. Het is al zo dat de politie in bepaalde opzichten in het kader van haar taakuitvoering, ten behoeve van handhaving en opsporing meer mag dan de 'gewone' burger. Maar dat meer is duidelijk begrensd, en overschrijding daarvan is net zo kwalijk als wanneer u en ik gaan over wat ons is toegestaan."