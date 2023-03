Lezersreacties op hypotheeklasten: 'Ik maak mij zorgen over mijn toekomst'

Gebruiker ZoOpHetEersteOog zegt:

"Toen ik 40 jaar geleden mijn eerste woning kocht was de hypotheek rente 10,75%. Daarmee was ik beduidend meer dan 30% van mijn inkomen aan hypotheekrente kwijt, zelfs met de subsidie die je op een zgn Premie-A woning kon krijgen. Vervolgens donderde de huizenmarkt in en kelderde de woning-prijzen.

Ach ja, die goede ouwe tijd. Of eigenlijk, er is niets nieuws onder de zon."

"In deze duren tijden is 30% van de besteedbaar inkomen een hele aanslag. Maar wat ik geleerd heb is dat dingen snel kunnen veranderen. Staar je niet stuk op vandaag. Doorbijten en er komen betere... nou ja, andere tijden."

Gebruiker Bertrand_Paus zegt:

"Het systeem is zo krom. Ik heb nu al 4 jaar een hypotheek, helaas kon ik er geen bij de bank krijgen dus ik heb er een tegen 5% moeten nemen. Dat gaat prima. Maar oversluiten bij een bank voor een lagere rente verdien ik te weinig voor. Vreemde redenatie altijd. Als je evident 5% kan betalen, kan je 3% toch zeker betalen. Het is zo oneerlijk om jong en alleenstaand te zijn in deze maatschappij."

Bij dit onderwerp ontstond een discussie over kopen of huren. Daarom lieten we jullie vandaag hierover doorpraten in onze NUjij-rubriek 'Praat mee over'.

Gebruiker Annmk zegt:

"Mijn man en ik wonen in de randstad. We zijn mid 40 en hebben 3 tieners in huis. We verdienen nu allebei flink maar konden eerst geen huis kopen omdat mijn man door omstandigheden een langzame start had. Dus we huren en betalen daar flink voor. Kopen zouden we heel graag willen maar het lukt niet. Eerst omdat we er niet tussen kwamen en nu omdat we heel veel spaargeld moeten hebben om te kunnen kopen. En dat hebben we nog niet want zoveel sparen duurt enorm lang. Wij balen er enorm van en sparen rustig door maar ik denk dat we pas iets kunnen kopen als mijn ouders allebei zijn overleden. Een wrange gedachte. Ik begrijp niet waarom de hypotheekvoorwaarden zo zijn gewijzigd met alleen maar stijgende huisprijzen."

Gebruiker MKDenHaag (Verhuurmakelaar) zegt:

"Ik ben verhuurmakelaar en nu huurder in een studentencomplex (ik woon samen met mijn partner die bijna is afgestudeerd aan de TU Delft). Wij zijn hierna aangewezen op het middensegment, kopen met een studieschuld is onmogelijk. Hugo de Jonge komt met het voorstel ‘wet betaalbare huur’. Dit zorgt er volgens hem voor dat het hele middensegment gereguleerd wordt om zo de positie van huurders te vergroten. Dat klinkt nobel maar gaat niet gebeuren. Sinds dit jaar wordt vermogen (dus je woning) veel zwaarder belast. Als de huren omlaag gaan, rendeert verhuren niet meer en zullen zij overgaan tot verkoop. De overheid verwacht namelijk ook dat er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. Dat wordt onmogelijk! De totale vrije sector bedraagt slechts 8% vh totaal aantal woningen, verwacht wordt dat dit daalt naar 4%. Ik maak me ernstig zorgen over mijn toekomst. Ik zie nu al 100 aanvragen op de dag van aanmelding en dat wordt dus tenminste verdubbeld. De eerste signalen van verkoop zijn al zichtbaar."

