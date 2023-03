Dit vinden jullie van de monsterzege van de BBB: 'Het volk heeft gesproken'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het grote nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de monsterzege van de BoerBurgerBeweging van gisteren. De partij van Caroline van der Plas krijgt volgens de laatste prognoses maar liefst zestien zetels in de Eerste Kamer.

Gebruiker R_Ven_ceebad zegt:

"Het volk heeft gesproken. Of het nu mensen zijn die bewust kiezen voor de BBB of een proteststem uitbrengen; dit is de democratie. Het is hoe dan ook een signaal dat de bevolking erg ontevreden is over Den Haag."

"Er is zoveel mis gegaan en we zijn zo vaak voor de gek gehouden dat NL er nu wel klaar mee is. Als de coalitie dit niet inziet en in de eerste kamer toch over links een meerderheid zou zoeken dan is dat opnieuw een signaal dat de burger niet serieus genomen wordt. Het zou ook zeer ondemocratisch zijn deze uitslag te negeren. Een dikke onvoldoende voor de coalitie. Tijd voor verandering én een échte nieuwe bestuurscultuur."

Gebruiker M_Van_der_Knaap zegt:

"'Niemand kan nu meer om de BBB heen'. Laat Carolien maar even euforisch zijn. Dat gaat snel genoeg over als ze zich echt gaat realiseren in welk wespennest ze zich heeft gemanoeuvreerd. Vanaf de zijlijn is het erg makkelijk om grote woorden te gebruiken en de regering weg te zetten als totaal ongeschikt. Maar nu is de BBB in een andere positie. Nu verwachten al die BBB-stemmers dat er op het gebied van de stikstofproblematiek rigoureus andere keuzes gemaakt zullen gaan worden. En dat is ook voor de BBB en Carolien onmogelijk. Want 'Niemand kan om de gerechtelijke uitspraak heen'."

"Dus of ze blijft, ondanks de zetelwinst, aan de zijlijn of ze helpt mee om het zo gewraakte voorgenomen stikstofbeleid uit te voeren. Beide keuzes lijken me lastig uit te leggen aan de achterban."

Gebruiker Progressiefliberaal zegt:

"Dat zoveel mensen op BBB stemmen is ook niet zo gek."

"Deze coalitie en de plannen die ze maakten, kwamen tot stand zonder dat echt iemand ervoor gekozen heeft. Kaag zou niet doorgaan met Rutte, idem voor CU. Het CDA had in feite met het wegpesten van Omtzigt al een groot aantal zetels minder. Deze coalitie kon, kortom, eigenlijk al nooit rekenen op een meerderheid."

"En nu, bij de eerste verkiezingen, de eerste correctiemogelijkheid, laten mensen ook overweldigend weten dat ze het er niet mee eens zijn. Het grootste deel van het land zit duidelijk niet te wachten op dictaten van kiezers uit een paar grote steden (waar de kiezers van de zich groen voordoende partijen zich vooral bevinden) die vanuit de betonnen jungle klagen dat er niet genoeg natuur zou zijn in de rest van het land en daarom maar alles op de schop moet."

"BBB zei het al: 'Overijssel is van ons.' Duidelijke samenvatting, vrij vertaald: bemoei je maar met je eigen stad, dan doen wij waar wij goed in zijn op het platteland."

Gebruiker Iron_Maiden81 zegt:

"Wat een gigantische nederlaag voor de natuur in Nederland. Mensen hebben niet door dat ons ecologische systeem op instorten staat. Door pesticiden en stikstof gaan heel veel insecten dood, wat vervolgens weer effect heeft op de rest van de flora en fauna. Let maar eens op hoe weinig insecten er op de voorruit van uw auto zitten op een zomerdag na een autorit. Dit is tekenend voor de achteruitgang van de natuur. Waarom zouden we de natuur moeten opofferen voor de productiviteitsgroei van een paar duizend boeren?!"

