Lezersreacties op verkiezingen: 'Ik stem deze keer niet'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het grote nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen.

Gebruiker Common_ed2634cf zegt:

"Ik stem deze keer niet. Sta op dit moment nog bij mijn ouders ingeschreven (inschrijven in het buitenland blijkt toch wat moeizaam te gaan) en ik vind het oneerlijk om te gaan stemmen in een provincie waar mijn toekomst niet ligt. Zoals veel mensen heb ik er natuurlijk wel een mening over (ben er immers opgegroeid), maar ik ben niet de degene die met de consequenties moet leven."

"Ik hoop in ieder geval dat zoveel mogelijk mensen die de toekomst van hun provincie willen veranderen, wel gaan stemmen."

Gebruiker Erik_de_Vreede zegt:

"Ik zie hier in diverse reacties dat mensen niet gaan stemmen omdat de ideeën van de traditionele partijen teveel afwijken van de eigen wensen."

"Het gaat ook nooit gebeuren dat het 1-op-1 hetzelfde zal zijn, maar u heeft tenminste een klein beetje invloed door te gaan stemmen. Kies daarvoor de partij die u het dichtst bij u zelf vindt staan. Het maakt mij niet uit of dat (uiterst) links/rechts is of traditioneel."

"Als er genoeg mensen zijn die niet op de coalitie stemmen zullen ze uiteindelijk toch gedwongen worden om hun beleid en met name hun houding tegenover afwijkende meningen bij te stellen."

Gebruiker Hugo_9d2b3874 zegt:

"Stemmen? Laat je stem horen! Het is een recht. Je wordt door onze regering vertegenwoordigt. Wie nergens voor wil kiezen, of niemand machtigt ontneemt zichzelf een stem waarmee je democratie wil koesteren als het grootste recht in een rijk land met onze uitnemende regering, die net als het individu fouten kan maken, zich laat corrigeren of het betere standpunt verdedigt. Wie niet wil stemmen laat een kans liggen maar mag door welke regering dan ook, meeprofiteren met de (gelijk)gestemden."

Gebruiker Nuance_is_belangrijk zegt:

"Verkiezingen zijn, naast een onafhankelijke rechtspraak, het belangrijkste element in een democratie. Ik ga dan ook altijd stemmen, heb nog nooit een verkiezing gemist. Daarnaast ben ik een tevreden en gelukkige burger. Voor mijn gevoel worden die steeds zeldzamer. Maar ik realiseer mij terdege hoe goed we het hebben in Nederland."

"Er is maar een handjevol landen in de wereld waar het misschien nog beter gaat. Natuurlijk, dat laat onverlet dat er veel werk aan de winkel is en dat het vertrouwen in de politiek hersteld moet worden. Ik ben ervan overtuigd dat we vooral rust en bestuurlijke ervaring nodig hebben van eerlijke politici. De versnippering baart mij zorgen. Het land dreigt onbestuurbaar te worden."

"Ik ben liberaal, vind het belangrijk dat ieder individu alle kansen krijgt om zichzelf te ontplooien. Herkomst of afkomst moeten geen rol spelen. Eigen verantwoordelijkheid is ook heel belangrijk. En langetermijnvisie voor grote toekomstige problemen. Ik twijfel nog tussen D66 en VVD."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.