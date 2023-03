Dit vinden jullie van de straf voor het stiekem afdoen van een condoom

"Goede zaak, eindelijk. Maar ik vind dat ze de kans laten liggen om ook een andere vorm van zo'n actie er strafbaar onder te stellen: het moedwillig staken van anticonceptie (zoals de pil) met een niet-medische reden, met als doel om buiten medeweten van de partner om een zwangerschap af te dwingen."



"Dit is belangrijk zolang er verplichtingen en verbintenissen uit het zijn van de verwekker vloeit, zoals in de meeste landen zoals de onze het geval is. Mannen kunnen de stealthing-wetgeving als ongebalanceerd ervaren als dit aspect niet belicht wordt, in beginsel al geen onderwerp is (als in: neigt naar bescherming van het andere gender, en 'een vrouw die het condoom stiekem bij haar partner afdoet is ook dader' is net niet genoeg, bij de aanwezigheid van dergelijke anticonceptie acties)."



"Denk niet dat ik de enige ben die hier aan denkt, en vind dat er een catalysator moet zijn om dit aspect te belichten en erin op te nemen. De bewijsbaarheid is net zo slecht, is principe/signaal kwestie..."