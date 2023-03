Dit vinden jullie van de salarisverhogingen: 'We schieten hier niets mee op'

Gebruiker raptile zegt:

"Voorlopig lopen de salarisverhogingen achter de inflatie aan en niet andersom. En deze wordt voor velen niet volledig gecompenseerd. Die mensen komen al in de financiële problemen. Je kan een persoon die werkt niet kwalijk nemen dat hij loonsverhoging vraagt wanneer voor hem de kosten hem boven het hoofd uit steken."

"Als de inflatie niet zo hoog was, dan had de looneis ook niet zo hoog geweest. Dus het enige wat ze kunnen doen is vragen om meer salaris. Het enige dat de werkgever kan doen is vragen om meer geld voor hun product. En als dat niet aanslaat dan gaat het bedrijf over de kop omdat het niet belangrijk genoeg is in de markt. Heel vervelend, maar dat is marktwerking. De werknemer is echt niet de oorzaak. Sterker nog, zonder verhoging is er ook geen geld om andere bedrijven te steunen want dan gaat alles op aan vaste lasten."

Gebruiker R_H zegt:

"Fijn voor de mensen, en ik snap dat mensen geen koopkracht willen verliezen en dat sommigen ook echt het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Maar uiteindelijk schieten we er als samenleving ook niet structureel mee op omdat al die salarisverhogingen helaas ook de inflatie weer aanjagen."

Gebruiker Bruce62 zegt:

"Ik beperk me tot mezelf en kan zeggen dat na ruim veertig jaar werken, mijn welvaartsgevoel veertig jaar geleden hoger was dan nu. Producten als een televisie en een wasmachine waren toen duurder, maar wonen, bijvoorbeeld huren, was destijds relatief gezien veel goedkoper en met keuzevrijheid. Ook sociale voorzieningen en gezondheidszorg, bijvoorbeeld tandarts of ziekenfonds, waren destijds beter."

"Ik heb het zeker niet slecht, maar netto had ik destijds meer te besteden dan nu. Terwijl ik wel in werk en salaris omhoog gegaan ben. We hebben dus terdege wel fors ingeleverd op onze welvaart de afgelopen decennia. Zeker de jongere generatie heeft het nu echt moeilijker: wel werk, geen huis. De welvaart voor een modaal werkende die we gekend hebben lijkt echt te verdwijnen of is al verdwenen. Een politicus die zegt dat we het nu beter hebben dan vroeger geloof ik gewoon niet."

Gebruiker NUjijgebruiker_eaebbeba zegt:

"Het een kan naast het ander bestaan. Een oplossing is dat werknemers er geld bij krijgen en werkgevers het met minder winst moeten doen. Hierdoor kan de inflatie tegengegaan worden."

