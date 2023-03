Lezersreacties op klimaat- en boerendemonstraties: 'Acties bedreigender dan doelen'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het grote nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de klimaat- en boerendemonstraties op zaterdag 11 maart.

Gebruiker Aartmans zegt:

"Dit soort acties ervaar ik persoonlijk als meer bedreigend dan de doelen waarvoor of waartegen gedemonstreerd wordt. Wel fijn dat het van tevoren is aangekondigd zodat ik Den Haag heb kunnen vermijden."

"Het leven is zo al complex genoeg en het enige dat hiermee bereikt wordt is het veroorzaken van nodeloze (verkeers)overlast. Wat bereik je er overigens mee om willens en wetens aan te sturen op een arrestatie? Een gevoel van martelaarschap? Een gevoel dat je tenminste iets doet?"

"Bij het behoud van de leefbaarheid van onze planeet is iedereen gebaat, maar als je aandacht wil vragen voor een zo urgente kwestie - waarvan het belang boven alle twijfel is verheven - zijn er ook andere wegen die geen nodeloze hinder veroorzaken en de samenleving handenvol geld kosten vanwege de helaas noodzakelijke inzet van politie om de orde te handhaven. Al eens gedacht aan zoiets als een grootschalige reclamecampagne?"

Gebruiker Jowi1 zegt:

"Demonstreren is een recht, maar men moet zich wel houden aan gestelde condities/regels. En dat gebeurt vandaag weer niet."

"Wanneer houden de boeren op met zich zo impopulair te maken, want dat doen ze. Opnieuw de weg op met stinkende vervuilende trekkers; heel tegenstrijdig met betrekking tot het algemene doel om vervuiling tegen te gaan."

"Weer een macht aan politie en handhavers op de been om deze demonstratie in goede banen te leiden. Stop hiermee; het krediet hebben jullie verspeeld."

Gebruiker TheMC zegt:

"Demonstreren en protesteren, een recht van ons allen! De een maakt daar meer gebruik van dan de ander, maar het recht blijft!"



"Hopelijk wordt er op een manier gedemonstreerd waarbij ze hun verhaal kwijt kunnen en mensen achter zich kunnen krijgen. Niet een demonstratie die nog meer mensen uit elkaar drijft. Daar hebben we niets aan."



"Ga en blijf in gesprek met elkaar. Ik denk echt dat we er samen uit kunnen komen, maar dan moeten we eerst even met zijn allen een stap terug doen en elkaar weer vinden."

Gebruiker Daal zegt:

"Ik steun de boer!

Maar niet de bioindustrie... het echte probleem.

Maar niet de boer die het milieu aantast.

Maar niet de boer die gaat rellen, ontregelen en bedreigen."

"Bioboeren op de juiste plek en de juist werkwijze moeten we steunen. De anderen moeten echt veranderen; je hebt immers geen blijvend recht op vernietiging van de natuur."

Gebruiker Iggy zegt:

"Onze dochter heeft onlangs zes weken stage gelopen op een boerenbedrijf. Deze ondernemende agrariër heeft zo'n tien jaar geleden besloten naar een biologisch dynamische bedrijfsvoering over te stappen. De overgangsperiode van zes jaar was lastig maar hij is nu blij de stap gemaakt te hebben."

"Het bedrijf heeft akkerbouw en veeteelt, echter op kleinere schaal als voorheen. Aangezien deze man beduidend meer voor zijn producten krijgt (Demeter verband) en niet aan de supermarkten 'overgeleverd' is, heeft hij een goed bestaan, beter als voorheen. Win win dus."

"Dat er geen perspectief zou zijn voor onze boeren is voor mij een raadsel. Voorbeelden genoeg zou ik zeggen, alleen moet de knop om."

