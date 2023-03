Lezersreacties op schrappen coronaregels: 'Einde van een tijdperk'

Elke dag kun je aan het begin van de avond lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het per direct schrappen van de coronaregels door het kabinet.

Gebruiker Matthew621 zegt:

"Voelt toch een beetje als het einde van een tijdperk. Waar we in het begin nog dachten met het coronalied het virus weg te jagen hebben we hemel en aarde moeten bewegen in de zoektocht naar een vaccin en passende maatregelen. Ik herinner me de cruiseschepen die nergens aan wal mochten, de coronaspugers en feestjes, de hamsterwoede, de verlaten steden en dorpen, de paniek op de ic's, de schone lucht, de angst en het verdriet in de ziekenhuizen, de tweedeling en protesten en niet te vergeten het coronadashboard. Een interessante tijd die ons met beide benen op de grond heeft gezet. Een belangrijke les van de natuur dat we niet alles maar voor lief kunnen blijven nemen."

Gebruiker Boem zegt:

"Met alle beterschap gewenst voor ieder die nu nog met veel klachten van het virus zitten, en wellicht in het ziekenhuis liggen, is dit wel heel mooi nieuws. Corona gaat niet meer weg, maar dat geldt ook voor de griep. Echt heel fijn dat het virus een endemische status heeft bereikt en we nu helemaal zonder enige beperking verder kunnen, zoals voor de uitbraak."

"Het virus heeft ontzettend veel levens geëist, de zorg op zijn kop gezet en het kabinet een hoofdpijn dossier bezorgd. Dat dossier kan nu dicht."

"Geweldig! Veel dank aan iedereen die vele extra uren hebben gemaakt om anderen te helpen, meer in het bijzonder de zorg en het ziekenhuis personeel en alle GGD's. Allen fantastisch werk geleverd. Hulde!"

Gebruiker Roosje1958 zegt:

"Bij m'n moeder in het verzorgingstehuis zijn weer twee coronagevallen en diverse gevallen van de griep. Ze zijn flink ziek. Verzorgend personeel doet toch mondkapje op en beschermende kleding aan. Willen niet dat de gehele afdeling weer zo ziek wordt. Ik ben zelf ook erg verkouden en grieperig en zal ook een mondkapje op doen als ik naar m'n moeder ga om iets af te geven. Ik vind dit niet meer dan normaal."

Gebruiker Amaryllis5 zegt:

"Begrijpelijk is het wel, en voor velen een soort van opluchting misschien. Voor de "kwetsbaren", waar ikzelf ook toe behoor, is het best lastig. Hoop toch wel dat er volgend winterseizoen wel weer een vaccinatie beschikbaar komt voor bijvoorbeeld de groep die ook een griepprik kan halen."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.