Hoeveel contant geld mag je thuis bewaren?

Een minimale rente en betalen voor je bankpas en rekening: geld op de bank stallen kost vaak meer dan dat het oplevert. Jullie vroegen je op ons reactieplatform NUjij af hoeveel contant geld je thuis mag bewaren. Dat zit zo.

Je vermogen thuis bewaren heeft fiscaal gezien geen voordeel, vertelde belastingadviseur Wiebe Brink van EY eerder aan NU.nl. De Belastingdienst maakt geen onderscheid tussen cash en geld op de bank.

Je moet alles opgeven in de belastingaangifte, maar er is één uitzondering: "Als je alleenstaand bent, mag je tot 560 euro belastingvrij in huis hebben liggen. En als je een fiscaal partner hebt, is dit 1.120 euro", zei Brink.

De Belastingdienst verwacht volgens Brink niet dat je elke cent gaat terugzoeken voor de belastingaangifte. Daarom heb je wat speling.

Maar je moet al het contante geld boven de 560 of 1.120 euro dus wel degelijk in box 3 bij de Belastingdienst opgeven. Dit staat nog niet in de vooraf ingevulde aangifte. Omdat je dit zelf moet doen, heeft dit als gevolg dat je met veel contant geld meer risico loopt om fouten te maken.

Geld kwijt bij diefstal of brand

Grote hoeveelheden contant geld in huis brengen ook de nodige risico's met zich mee. Zo kan het geld gestolen worden of in rook opgaan bij een brand.

Je inboedelverzekering dekt dat meestal maar gedeeltelijk, vertelde Michel Ypma van Independer. De schadevergoeding die je krijgt verschilt per verzekering. Daarnaast heeft de verstopplek van je geld soms ook invloed op de vergoeding.

Het Nibud adviseert om niet je hele bankrekening leeg te halen en alles in huis te bewaren, zei woordvoerder Max Vermeer. Ook Ypma stelde dat de beste plek om geld te bewaren de bank is.

Als je toch graag een flink bedrag thuis bewaart, kun je dit volgens Ypma het beste in een kluis doen. Dan heb je er alles aan gedaan om het geld zo goed mogelijk te beschermen tegen diefstal of brand.