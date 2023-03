Lezersreacties op ov-bezuinigingen in landelijk gebied: 'Den Haag moet hiernaar kijken'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de ov-bezuinigingen in landelijke gebieden. De laatste jaren verdwijnen daar steeds meer bushaltes, waardoor dorpen minder goed bereikbaar worden.

Gebruiker Dafne zegt:

"Ik woon in de provincie, in een dorp met drieduizend inwoners. Wij hebben een bus die op bepaalde uren per dag rijdt (om het uur of om de twee uur) en 's avonds en in het weekend niet. De eerste bushalte vanaf ons huis staat op 1 km afstand. Voor jongeren is dit te doen, maar voor mijn moeder (84, slecht ter been) niet. Zij is dus totaal afhankelijk van ons, of anderen om haar ergens heen te brengen."

"Dat er geen OV is, is slecht, maar waar ik me echt aan stoor zijn algemene maatregelen vanuit Den Haag om autorijden duurder te maken of te ontmoedigen. Dat kan alleen als er een alternatief is. Dus straks met rekeningrijden bijvoorbeeld. Wij hebben hier geen keus en gaan dus meer betalen dan mensen in de Randstad waar elke tien minuten een bus, tram of metro rijdt."

"Zou Den Haag daar alsjeblieft eens naar willen kijken! Want zoals al vaker gezegd hier in de commentaren, wij betalen even veel belasting als de mensen in de Randstad, dus zouden we ook even veel rechten moeten hebben."

Gebruiker B75 zegt:

"Ik sta daar dubbel in. Ik onderschrijf het belang van ov voor bepaalde doelgroepen, laat dat duidelijk zijn. Ik woon in een klein dorp (ongeveer vijfhonderd inwoners) en wij hebben dus ook slechts een 8-persoons buurtbusje dat op vrijwilligers draait."

"Ik ben wel van mening dat als je in een klein dorp gaat wonen, je daar de lusten en de lasten van moet accepteren. Je weet dat je afgelegen woont. Heerlijk rustig, mooie omgeving. Maar je bent wel op elkaar en zelfredzaamheid aangewezen. Wij kennen hier nog het bekende noaberschap, het is hier dus gebruikelijk om je buren te helpen. Ouderen kunnen altijd wel een lift krijgen. (Zo lang het duurt, de gemeente wil nieuwbouw, waardoor er veel mensen uit de regio bij zullen komen.)"



"Voorzieningen moeten immers ook de broek op kunnen houden. Een bus laten rijden kost geld, dat kun je niet zomaar verwachten. Omkijken naar elkaar kun je in een dorp wel van elkaar verwachten."

Gebruiker Peter_Griffioen zegt:

"Openbaar vervoer is een noodzakelijke kostenpost voor een goed functionerende samenleving. Geen verdienmodel.

Primaire behoeften als onderwijs, veiligheid, zorg, infrastructuur, woningbouw, energie moet je niet privatiseren. Richt ze zo effectief en efficiënt mogelijk in, maar als blijkt dat er geld bij moet dan moet dat maar. Dan wordt belastinggeld nuttig besteed."

Gebruiker Alja_5d11e381 zegt:

"In Drenthe hebben ze een heel prettig systeem: de hubtaxi. Van (ov)-hub naar een adres, of van adres naar hub, of van hub naar hub. Kosten? Nauwelijks meer dan een ov-bus (ik reed laatst 5 km, en was nog geen 2 euro 50 kwijt. Reguliere taxi zou minimaal een tientje zijn, denk ik)."

"Zwaar gesubsidieerd door de provincie, maar daardoor hebben ze wel buslijnen kunnen afschaffen, terwijl je eigenlijk alleen maar beter bereik hebt. Want je kan in elke uithoek afgezet worden. Alleen niet fijn voor scholieren of zo, maar daar zou men scholierenlijnen voor kunnen opzetten (alleen 's ochtends en 's middags één of twee bussen)."

