Lezersreacties op hoogbegaafdheid: 'Ik ben te slim en goed op mijn werk'

Gebruiker MARINAQ zegt:

"Ik ben zelf hoogbegaafd, en hoewel dat aan de ene kant fijn is (alles direct begrijpen, snel oplossingen vinden), ervaar ik het ook als lastig. Dat lastige uit zich met name erin dat ik bizar hoge eisen stel aan mezelf, maar ook mijn omgeving. Ik verzet in hetzelfde tijdsbestek tien keer zoveel werk als mijn collega's, waardoor ik geïrriteerd raak. Of als men mij iets voor een tweede keer vertelt, word ik mentaal niet lekker."

"Daar werk ik aan, maar hoe je je bij iets voelt is lastig uit te schakelen of veranderen. Dus dit is niet alleen lastig voor mezelf, maar ook voor mijn omgeving omdat ik me niet kan verplaatsen in de gedachtegang van een ander. Maar zij kunnen zich ook niet in mij verplaatsen."

"Ik heb helaas ook een lager EQ, dus hoewel ik vanuit fatsoen en omgangsnormen precies weet hoe ik moet reageren, is dat niet hoe ik me erbij voel. Ik denk nog steeds dat men zich erop verkijkt wat het inhoudt en dat het niet alleen maar leuk is."

Gebruiker M_Ening zegt:

"Ik ben zelf ook hoogbegaafd. Ik weet dat al sinds mijn kindertijd en heb daar eigenlijk tot vijf jaar geleden niet veel last van gehad."

"Ik werkte toen bij een bedrijf waar ik steeds net wat eerder dan anderen zag wat er in de markt aan de hand was en hoe we ons beleid aan moesten passen. Dat had te maken met dat ik snel verbanden kan leggen en analytisch heel sterk ben."

"Ik raakte vooral zelf gefrustreerd omdat ik niet begreep waarom anderen dit niet zagen. Inmiddels heb ik geleerd dat voor mij het leven soms een langzame soapserie is, waarbij ik allang aan zie komen wat er gaat gebeuren. Het kost soms nog wat moeite maar ik heb geleerd dat ik vooral geduld moet hebben."

"Het kost wat tijd maar uiteindelijk zien anderen het ook. Ik probeer niet meer anderen te overtuigen maar meer zaadjes te planten om hun denkproces op gang te helpen."

Gebruiker NJM_De_Wit zegt:

"Ik ben hoogbegaafd volgens een officiële IQ-test en kwam daar pas achter toen ik halverwege de dertig was. Mijn IQ is ruim 140, maar ik heb ook een sociale angststoornis en faalangst waardoor ik arbeidsongeschikt ben. Ik zou graag willen dat die kant eens meer belicht wordt, want het kan ontzettend isoleren."

"Daarnaast ben ik in de familie het zwarte schaap omdat ik niet tegen onrecht kan en mezelf net iets te vaak uitspreek waar anderen hun mond houden. Het is ontzettend moeilijk om mensen op dezelfde golflengte te vinden."

Gebruiker Ankov zegt:

"Goed artikel, heel herkenbaar. Ik weet het zelf sinds een paar jaar, ineens vielen heel veel dingen op hun plek. Al vanaf de basisschool pestten kinderen me omdat ik geen Nederlands sprak. Jarenlang begreep ik dat niet, want ik sprak juist wel Nederlands. Veel later begreep ik dat mijn woordenschat veel verder was en daardoor begrepen ze mij niet."



"Op werk merk ik dat leidinggevenden van het 'rode type' mij structureel als een bedreiging zien. Ik ben te slim en te goed in mijn werk, dus ze zijn bang dat ik hun positie ondermijn en daardoor gaan ze pesten, kleineren of mij onderuithalen waar collega's bij zijn. Terwijl ik er juist voor het team zit en helemaal geen ambitie heb om de leidinggevende te ondermijnen, ik focus me liever lekker op mijn werk."

"Nu werk ik voor een manager van het 'blauw-gele type'. Die man wordt ontzettend enthousiast van mijn ideeën en zegt vaak dat hij me juist heeft uitgekozen omdat hij meteen zag dat ik een bepaald denkniveau had. Dat werkt echt versterkend!"

