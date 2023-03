In de raden van bestuur bij Nederlandse banken en investeringsmaatschappijen is ongeveer een op de vijf leden vrouw . Op ons reactieplatform NUjij gingen lezers woensdag in gesprek over vrouwen die voornamelijk deeltijds werken. Zo vroegen jullie je af: werken vrouwen meer in deeltijd dan mannen? Zorgen vrouwen vaker voor de kinderen? En hoe kunnen we dit gelijktrekken? Zo zit dat.