Praat mee over de Provinciale Statenverkiezingen in Friesland en Groningen

Op 15 maart gaat Nederland naar de stembus om de nieuwe leden van de Provinciale Staten te kiezen. Op NU.nl kun je in aanloop daarnaartoe elke dag meepraten over wat er speelt in jouw provincie. Vandaag kun je meepraten over de noordelijke provincies: Friesland en Groningen. Wat vind jij als noorderling nou echt belangrijk? Moet de N33 bijvoorbeeld eindelijk een keer verdubbeld worden, of heb je liever dat er in betere spoorverbindingen wordt geïnvesteerd? Laat het weten in de reacties.

De normale huisregels zijn van toepassing.

