Hoe kun je voedselverspilling tegengaan?

De hoge inflatie dwingt ons om zo efficiënt mogelijk met boodschappen en voedsel om te gaan. Op ons reactieplatform NUjij gingen lezers dinsdag in gesprek over voedselverspilling . Hoe kun je zo goed mogelijk voedselverspilling tegengaan? Deze tips kunnen je helpen.

Voedselverspilling is een urgent probleem. Volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal verdwijnt ongeveer 9 procent van ons eten ongebruikt in de afvalbak. Nederlandse huishoudens verspillen jaarlijks gezamenlijk 590 miljoen kilo aan goed voedsel.

"In de gehele voedselketen is de totale verspilling zo'n 2 miljard kilo", weet Toine Timmermans, directeur van Samen Tegen Voedselverspilling. De stichting heeft als doel om die massale verspilling voor 2030 te halveren.

Korting op producten die de houdbaarheidsdatum naderen kan daarbij helpen. "Lidl heeft zijn derving bijvoorbeeld in twee jaar tijd met een kwart teruggedrongen, doordat de supermarktketen vorig jaar zeven miljoen Verspil mij niet-producten (3,3 miljoen kilo, red.) en inmiddels ook een miljoen Too Good To Go-boxen heeft verkocht."

Ook apps kunnen je helpen voedselverspilling tegen te gaan:

Slim Koken van het Voedingscentrum bevat bijna tweeduizend recepten. Plaats de recepten die je gaat bereiden in het ingebouwde boodschappenlijstje en verwijder de ingrediënten die je al in huis hebt (of voeg producten toe). Op die manier koop je nooit onnodig veel.

van het Voedingscentrum bevat bijna tweeduizend recepten. Plaats de recepten die je gaat bereiden in het ingebouwde boodschappenlijstje en verwijder de ingrediënten die je al in huis hebt (of voeg producten toe). Op die manier koop je nooit onnodig veel. In de app van Albert Heijn kun je een Overblijverspakket reserveren. Dit zijn producten die aan het einde van de dag overblijven en uit het assortiment gaan of de houdbaarheidsdatum naderen. Je kunt kiezen tussen verrassing, vegetarisch en bakkerij.

kun je een Overblijverspakket reserveren. Dit zijn producten die aan het einde van de dag overblijven en uit het assortiment gaan of de houdbaarheidsdatum naderen. Je kunt kiezen tussen verrassing, vegetarisch en bakkerij. Mealy is gemaakt om thuiskoks en mensen die op zoek zijn naar een maaltijd aan elkaar te koppelen. De thuiskoks plaatsen de gerechten in de app. Zo komt voedsel terecht bij de mensen die een maaltijd willen kopen.

is gemaakt om thuiskoks en mensen die op zoek zijn naar een maaltijd aan elkaar te koppelen. De thuiskoks plaatsen de gerechten in de app. Zo komt voedsel terecht bij de mensen die een maaltijd willen kopen. Met NoWaste kun je lijstjes bijhouden voor je vriezer, koelkast en voorraadkast. Zo weet je precies wat je allemaal in huis hebt en voorkom je onnodige aankopen.

kun je lijstjes bijhouden voor je vriezer, koelkast en voorraadkast. Zo weet je precies wat je allemaal in huis hebt en voorkom je onnodige aankopen. Met OLIO kun je eten delen met andere appgebruikers. Je uploadt een foto van het product dat je wil weggeven en zet erbij waar en wanneer iemand het kan ophalen. Je kunt zelf ook producten zoeken die je nodig hebt.

kun je eten delen met andere appgebruikers. Je uploadt een foto van het product dat je wil weggeven en zet erbij waar en wanneer iemand het kan ophalen. Je kunt zelf ook producten zoeken die je nodig hebt. Via de populaire app Too Good To Go koop je een Magic Box bij een hotel, restaurant of supermarkt. Het aanbod varieert van ontbijt tot avondeten. In de box kunnen ook tussendoortjes zitten.

Hou deze basisregels in je achterhoofd

Volgens Corné van Dooren, expert duurzaam eten van het Voedingscentrum, kan plannen met een boodschappenlijstje jaarlijks zo'n 9 kilo voedsel van de afvalbak redden.

Hou je daarvoor aan deze richtlijnen:

Check je voorraad: wat moet eerst op?

Maak een planning en een boodschappenlijst

Kook precies op maat door porties af te wegen

Gebruik je zintuigen bij een THT-datum

Zet je koelkast op 4 graden Celsius

Weet waar je eten het best kunt bewaren

Ook adviseert het Voedingscentrum om flexibel om te gaan met houdbaarheidsdata. Volgens Van Dooren gooit zo'n 16 procent van de Nederlanders voedsel onmiddellijk weg als de datum is verstreken, terwijl etenswaren met een THT-datum vaak nog prima te consumeren zijn. Timmermans: "Ik vertrouw erop dat mijn zintuigen me vertellen wanneer een product écht niet meer veilig te eten is."

Je kunt de levensduur van producten bovendien verlengen door producten op de juiste manier te bewaren. Appels en eieren blijven tot wel drie weken langer goed in de koelkast. Tomaten kunnen daarentegen weer beter buiten de koelkast bewaard worden. In het bewaaradvies geeft het Voedingscentrum praktische tips om eten slimmer te bewaren.