Lezersreacties op ongelijkheid in Nederland: 'Mijn inkomen is gehalveerd'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de ongelijkheid in Nederland. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) concludeert in een nieuw rapport dat dit een hardnekkig probleem is.

Gebruiker Heksje33 zegt:

"Ik val in groep 7, Precariaat, en laat ik nu een uiterst tevreden mens zijn. Financieel kan ik nog geen kwart van wat in ons land heden te dage normaal is, maar dat vind ik niet erg. Ik hoef met niemand te ruilen, ben niet afgunstig op mensen met meer geld. Geld en goederen imponeren mij niet, nooit gedaan ook. Ik heb een dak boven mijn hoofd en heb elke dag te eten, geen schulden. Wat wil je nog meer."

Gebruiker Sportieve_Piet zegt:

"Ongelijkheid is een natuurlijk iets dat nooit weg zal gaan. Het is ingebakken in de mens. Iets anders is een dusdanige ongelijkheid die ervoor zorgt dat mensen andere mensen niets of te weinig gunnen. Hoewel we in NL welvaart kennen zitten veel mensen klem vanwege woning schaarste en of slecht betaald werk. Daar zouden we iets aan kunnen en moeten doen. Helaas, Den Haag laat het hier afweten. De regerende politici werken meer ongelijkheid in de hand. Dan wordt het moeilijk om samen ongelijk te zijn en samen toch tevreden."

Gebruiker AE2003 zegt:

"Behoor sinds enige tijd tot de groep 1. Ben van het ene op het andere moment ernstig ziek, genezing was na een paar jaar dokteren niet meer mogelijk. Had een uitstekende en leuke baan die ik verloor. Maar kennissenkring en aantal vrienden is afgenomen men associeert zich niet met mensen die niet meer mee kunnen."



"Mijn inkomen is met meer dan de helft gedaald, waardoor ik als arbeidsongeschikte inteer op alles. Opbouw van kapital is onmogelijk en hierdoor is vakantie niet mogelijk. Krijg geen huursubsidie omdat ik een klein huisje heb en krijg ook geen zorgtoeslag."

"Al jaren is de uitkering veel te laag om van rond te komen door toedoen van Rutte en Kaag. Vind sowieso dat iedereen die in IVA zit zorgtoeslag moet krijgen, want de kosten van mijn medicatie, zorg en dergelijke worden mondjes vergoed."

"Bovendien moet de uitkering fors verhoogd moet worden om een menswaardig te kunnen leven als duurzaam arbeidsongeschikte en niet tot een paria van de maatschappij te behoren."

Gebruiker Allesandro zegt:

"Ik blijf me vooral afvragen waarom een overheid zich zou moeten bemoeien met ongelijkheid."



"Als je het mij vraagt dient een overheid te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, huisvesting, goed onderwijs, en goed milieu en een goede gezondheidszorg. Daar liggen al voldoende uitdagingen."



"Wij bepalen daarna verder zelf hoe sociaal we willen zijn, hoeveel vrienden we willen maken in het leven en op basis van talent, geluk en intelligentie welk werk we gaan uitvoeren en hoeveel geld dat oplevert."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.