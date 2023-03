Hoe wordt de WOZ-waarde van je huis bepaald?

Delen via E-mail

Op ons reactieplatform NUjij discussieerden lezers maandag over de WOZ-waarde van huizen. Hoe komt deze taxatie tot stand? En valt te controleren of de waardeschatting van je huis correct is gedaan?

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De gemeente bepaalt de waarde van een woning of een andere onroerende zaak aan de hand van een taxatie. Hierbij wordt het bedrag berekend dat het pand had moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar, de waardepeildatum.

De taxateur kijkt onder andere naar gegevens over de grond en het gebouw. Hij bezoekt vergelijkbare panden die rond de waardepeildatum zijn verkocht of die in een steekproef zijn geselecteerd.

Via een computermodel komt er dan voor ieder huis een waarde uit rollen. Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van alle panden ieder jaar opnieuw. De beschikking is dus één jaar geldig.

Hoe kan ik controleren hoe de gemeente tot dit bedrag is gekomen?

Het taxatieverslag is op te vragen bij de gemeente. Daar staat in welke panden in de omgeving zijn gebruikt als maatstaf om de WOZ-waarde van jouw huis te bepalen. Gemeenten sturen het taxatieverslag soms ook mee als bijlage bij de WOZ-beschikking.

Dit taxatieverslag kun je naast de gegevens van het Kadaster leggen. Die houdt van ieder huis dat in Nederland wordt verkocht de koopsom bij en die gegevens zijn openbaar. Je kunt dus kijken wat er in je buurt betaald wordt voor huizen die op die van jou lijken.

Als je pas na 1 januari van het voorgaande jaar eigenaar of huurder bent geworden van je huis, gaat het iets anders. Je krijgt dan de WOZ-beschikking niet automatisch toegestuurd. De WOZ-waarde kun je dan opvragen via MijnOverheid.nl of bij de gemeente.

Belangrijk om te weten is dat de taxateur alleen een algemene inschatting maakt van vergelijkbare panden. Gebreken van individuele huizen worden niet meegenomen, terwijl die de waarde van de woning wel lager maken. Denk aan achterstallig onderhoud of gedateerde voorzieningen, zoals een oude badkamer, keuken of toilet.