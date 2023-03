Waarom zijn oceanen zo belangrijk?

Delen via E-mail

Op ons reactieplatform NUjij discussieerden lezers zondag over het belang van oceanen voor bijvoorbeeld het zuurstofgehalte op aarde. Waarom zijn oceanen zo vitaal voor het leven op aarde? En wat is hun rol bij de opwarming van de aarde?

Caroline Katsman van de TU Delft is hoofddocent fysische oceanografie en onderzoekt oceaanstromingen en hun rol voor het klimaat. "70 procent van het aardoppervlak bestaat uit oceanen. Dat betekent dat de atmosfeer en het zeewater over enorme gebieden in direct contact staan. Ze beïnvloeden elkaar dan ook sterk."

"Zo worden stromingen in de oceaan vooral veroorzaakt door de atmosfeer, bijvoorbeeld door de wind. Door klimaatverandering kunnen deze oceaanstromingen veranderen. Momenteel bufferen de oceanen nog veel gevolgen van klimaatverandering. Op termijn kan dit omdraaien, en kunnen wij ook klimaateffecten van veranderingen in de oceanen gaan merken", zegt Katsman.

"Dit gaat langs verschillende routes: ten eerste nemen de oceanen CO2 op uit de atmosfeer. Momenteel belandt zo'n 40 procent van de uitstoot van fossiele brandstoffen in de oceanen, waar het CO2 reageert met water tot H2CO3, beter bekend als 'koolzuur' - een zwak zuur. Als gevolg wordt het oceaanwater meetbaar zuurder. Deze oceaanverzuring heeft gevolgen voor koraal, vissen en plankton. In zuurder water hebben deze organismen mogelijk meer moeite om hun schaaltjes en skeletten van kalk te maken."

"Naast CO2 nemen de oceanen ook veel warmte op uit de atmosfeer: bijna 95 procent van de extra warmte die broeikasgassen vasthouden in de atmosfeer, 'verdwijnt' in het water. Daardoor stijgt niet alleen de temperatuur in de atmosfeer, maar worden óók de oceanen warmer. Omdat de oceanen veel massa hebben, gaat de stijging van de gemiddelde watertemperatuur wel langzamer dan de stijging van de gemiddelde luchttemperatuur."

Ze licht het belang van oceanen uit. "Als al deze extra hitte in de atmosfeer was gebleven, zou de luchttemperatuur gigantisch zijn gestegen. Het zou de afgelopen vijftig jaar grofweg 25 graden warmer zijn geworden. Onze oceanen zijn dus onmisbaar om het aardse klimaat leefbaar en stabiel te houden."