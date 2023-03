Lezersreacties op het VN-akkoord over bescherming en behoud van oceanen

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het akkoord dat de Verenigde Naties hebben gesloten over de bescherming en het behoud van de biodiversiteit in oceanen.

Gebruiker Opinie_uithetOosten2020 zegt:

"De oceanen zijn de grootste leverancier van zuurstof. 50% van de zuurstof wordt geleverd door oceanen. Maar de mensheid is zich daar niet bewust van. Als mens claimen we de oceanen in plaats van het goed te beheren. Overbevissing, dumpplaats voor afval e.a."

"Door de klimaatverandering en de gigantische vervuiling zijn de oceanen verzuurd. Vandaar dat de koraalriffen afsterven op smerig verontreinigde delen van de oceanen. Greet Barrier Reef is een bekende voorbeeld."



"Biodiversiteit in oceanen is zeer belangrijk. Alles heeft met elkaar te maken. Dat dit verdrag na 20 jaar (Bron: CNN) gesloten wordt laat zien dat de bewustzijn van ons gedrag met oceanen is toegenomen. Maar wel rijkelijk te laat. De schade is al enorm. Greenpeace trok jaren geleden al aan de bel. Tevergeefs."

Gebruiker Bjert_Olsson zegt:

"Na bijna een eeuw van de boel vervuilen en het uitroeien van allerlei diersoorten, hebben we een overeenstemming. Ik heb dit al eens vaker gezegd, maar toen ik een jaar of 6 was, kwam er bij ons in de straat een van de eerste auto's die niet voor particulieren waren. Het was de melkboer de slager de kolenboer en de garagehouder. Toen maakten we ons al grote zorgen over het milieu en was er de bekende haarlak met de schadelijke drijfgassen voor onze o zo fragiele ozonlaag."

"Nu, zestig jaar later, hebben we alles kapot gemaakt en is die zorg doodsangst geworden. We zijn dus eigenlijk al honderd jaar te laat. Zelfs in de ruimte vervuilen we de boel. Daar zweeft een kleine tachtig miljoen ton aan ruimte puin rond onze aarde. Wij zijn al de schoonheid van de natuur en de oceanen niet waard."

"Dieptebommen in de zwarte zee, onderzeeërs, grote containerschepen, gebroken olietankers: een te lang lijst van bende waarmee we de aarde kapot maken. En alles omdat er veel, heel veel geld wordt verdiend aan deze ellende."

Gebruiker Last_Parade22 zegt:

"Ik vind het een koopje. Voor dat geld dertig procent van de wereldzee beschermen... Dat kost tot 2030 nog geen vijftien euro per EU-inwoner per jaar. Kunnen we die overige zeventig procent ook niet meteen regelen? Dan zijn we met vijf tientjes per persoon klaar."

