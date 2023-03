Waarom is vitamine B12 zo belangrijk voor je?

Op ons reactieplatform NUjij discussieerden lezers zaterdag over de stelling 'Iedereen zou minimaal twee keer per week vegetarisch moeten eten'. Lezers hadden het veel over B12, een vitamine die je alleen in dierlijke producten vindt. Waarom is deze vitamine zo belangrijk?

Sietske Doorenbos is arts-onderzoeker bij de afdeling interne geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Eerder vertelde ze aan NU.nl dat vitamine B12, ook wel bekend als cobalamine, een belangrijke voedingsstof is die nodig is in alle cellen van het menselijk lichaam.

"Omdat het lichaam deze stof niet zelf kan maken en mensen het dus door voeding (of supplementen) binnen moeten krijgen, noemen we het een essentiële voedingsstof", zegt Doorenbos.

Zonder vitamine B12 kunnen allerlei biochemische reacties en processen in het lichaam niet plaatsvinden. "Het is nodig voor de omzetting van de stof homocysteïne naar de stof methionine, die nodig is als bouwsteen voor eiwitten", legt Doorenbos uit.

Ook is vitamine B12 volgens Doorenbos onder meer nodig voor het "aan- en uitzetten" van bepaalde genen in het DNA. Daarnaast is B12 nodig voor de aanmaak van myeline, een stof die een isolerend laagje rondom veel zenuwuitlopers vormt. Daarmee is myeline essentieel voor een goed functionerend zenuwstelsel.

Doorenbos: "Vitamine B12 speelt ook een belangrijke rol bij de aanmaak van DNA en RNA, die zorgen voor een gezonde ontwikkeling van rode bloedcellen in het beenmerg. Vitamine B12 is dus onmisbaar voor mensen."

Tintelingen, problemen evenwicht en bloedarmoede

Volgens Patricia Schutte, woordvoerder van het Voedingscentrum, kun je bij een tekort aan vitamine B12 klachten krijgen als gevoelloze vingers en tenen, tintelingen, bewegingen die minder precies gaan en problemen met je evenwicht.

De ernst van een vitamine B12-tekort is volgens Doorenbos wel afhankelijk van hoe groot het tekort is en de duur ervan. Een ander bekend gevolg is bloedarmoede, zegt ze.

Hoe krijg je deze onmisbare vitamine toch binnen als je geen dierlijke producten eet? Aan vlees- en zuivelvervangers wordt ook steeds vaker vitamine B12 toegevoegd. Dit gebeurt alleen nog niet altijd en soms ook niet in voldoende hoeveelheden.

Je kunt ook een vitamine B12-supplement nemen. Belangrijk is om dan op de dosering te letten. Het Voedingscentrum raadt aan om dagelijks gemiddeld 2,8 microgram vitamine B12 binnen te krijgen.