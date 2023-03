Lezersreacties op interview JA21: 'Er is geen makkelijk antwoord'

Delen via E-mail

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het interview van NU.nl met JA21 richting de Provinciale Statenverkiezingen.

Gebruiker Bert_W zegt:

"Veel geschreeuw en weinig wol weer. Als je geen doelen stelt weet je niet waar je naartoe gaat en ook niet of je iets bereikt hebt. Ze waaien dus gewoon met de winden mee. Dan weet je als kiezer dus ook niet welke kant ze opgaan en waar we als samenleving naartoe gaan."

"Ze zeggen dat de samenleving radicaler is geworden, geheel mee eens, maar wat gaan ze er aan doen? De windrichting zal het voor ze bepalen neem ik aan, voor deze partij zonder doel."

Gebruiker Sneep zegt:

"Je kunt wel afgeven op deze partij, maar het is wel een partij die wat zegt en ook doet wat hij zegt. Ik ben nogal vast in mijn stemgedrag en zal dus JA21 niet mijn stem krijgen, maar ze maken het me wel erg moeilijk hoor."

"Ik vind hun argumentatie sterk met betrekking tot alle heikele punten in deze maatschappij van nu."

Gebruiker Gepaste_optimist zegt:

"Ik snap de reacties hieronder wel, het voelt nikszeggend omdat de ideologie niet aan concrete doelen worden gekoppeld. Ik denk echter dat in dit complexe en versnipperde politiek landschap, men bereid moet zijn om met open vizier erin te staan."

"Er is geen makkelijk antwoord, het zijn telkens oplossingen die op maat moeten worden gemaakt, daar zijn niet echt doelen op te stellen."

"Persoonlijk vind ik dat wel verfrissend, ik weet wat ze willen bereiken, maar de 'hoe' staat nog open. Ik hoop dat die mindset blijft, want het is glad ijs om populistisch mee te praten met problemen, zonder open te staan voor een realistische oplossing."

Gebruiker Donder zegt:

"Ik ga er zeker niet op stemmen, maar ik vond een aantal antwoorden die hier gegeven werden wel respectabel en het heeft de partij voor mij in een iets beter daglicht gezet."

"Het is in ieder geval fijn te lezen dat het een wat minder extreme partij is dan forum. Daarentegen ben ik het nog altijd oneens met het meeste wat hij zegt."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.