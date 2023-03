Wat kunnen werkgevers doen om hoge werkdruk te voorkomen?

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Op 16 maart is er een landelijke staking in 64 ziekenhuizen . Ziekenhuispersoneel wil een nieuwe cao met hogere lonen afdwingen. Op ons reactieplatform NUjij ontstond een discussie over de hoge werkdruk bij ziekenhuispersoneel. Jullie vroegen je af: hoe kan deze werkdruk voorkomen worden en welke rol kunnen werkgevers hierin spelen? Dat zit zo.

Werkdruk kan in twee categorieën worden opgedeeld: de feitelijke werkdruk en de ervaren werkdruk. Margot Joosen, senior onderzoeker Mentale gezondheid en Werk bij Tilburg University, legt uit: "Bij de feitelijke werkdruk gaat het om de deadlines, de overuren en de onderbezetting van het personeel."

"De ervaren werkdruk is de werkdruk die de medewerker zichzelf oplegt. Dus de werkdruk die hij ervaart omdat hij perfectionistisch is of bijvoorbeeld te veel zijn best doet."

Persoonlijke benadering

In beide gevallen is een té hoge werkdruk slecht voor de mentale gezondheid van de medewerkers, vertelt Joosen. "Het kan uiteindelijk zorgen voor uitval vanwege een burn-out dat mensen op zoek gaan naar een andere baan of gaan staken."

"Om dit te voorkomen is het belangrijk dat de werkgever aandacht heeft voor wat medewerkers belangrijk vinden in hun werk en waarvan ze energie krijgen. Het begint dus met oprechte interesse tonen in werknemers."

Een persoonlijke benadering zorgt ervoor dat medewerkers langer tevreden zijn en zich gewaardeerd voelen. Dat werkt op de lange termijn beter dan alleen een hoger salaris, stelt Joosen. "De werkgever hoeft natuurlijk niet met alles akkoord te gaan. Maar het helpt als de werkgever met de werknemers in gesprek gaat."

Joosen legt de nadruk op het woordje 'samen'. Het komt volgens haar vaak voor dat de werkgever zelf invult wat de medewerker nodig heeft. "Iedereen is verschillend, ook in wat hij nodig heeft om goed te functioneren. Sommige mensen houden bijvoorbeeld van strakke deadlines, terwijl anderen veel vrijheid juist fijner vinden. Een one size fits all-oplossing werkt dus niet."