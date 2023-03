Dit vinden jullie van loonsverhogingen vanwege inflatie: 'Minimumloon moet flink omhoog'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de verschillende loonsverhogingen vanwege de inflatie.

Gebruiker Fawaka zegt:

"Het is zelfs zo erg dat sommige divisies een verhoging krijgen en andere niet. Bij mij op het werk krijgt België er 10% bij, Duitsland 14% incl. Een eenmalige bonus van 3000 euro netto. En wij in NL krijgen alleen een eenmalige uitkering van 600 euro bruto."



"Ik ben dus inmiddels bezig om een andere werkgever te zoeken. Volgende week 3e gesprek, dus dat zal wel goed komen."

Gebruiker Wilma_de_Wit_dcbfde zegt:

"Ik zie het zelfs op mijn werk, ik werk in het ziekenhuis in een poliapotheek, maar deze is gedeeltelijk van het ziekenhuis en gedeeltelijk van aandeelhouders (lees openbare apothekers)."

"Het personeel van het ziekenhuis gaat actievoeren voor minimaal 10% loonsverhoging, maakt niet welke functie je in het ziekenhuis hebt, schoonmaker, koffiejuffrouw, verpleegkundige, arts etc. En omdat wij niet voor 100% onder het ziekenhuis vallen, krijgen wij tot 2025 niet meer dan 2,5%."

"We dienen ons wel aan voorschriften ziekenhuis te houden als het gaat om kleding, verzorging, bepaalde werkzaamheden etc. Maar als het om salaris gaat horen wij er niet bij. Destijds door leidinggevenden niet goed over nagedacht. Dit simpelweg omdat wij niet onder de ziekenhuis cao vallen maar onder die van openbare apotheken. Jammer dit."

Gebruiker Thijssen zegt:

"Ik werk nu in het onderwijs. Hoge werkdruk, bakken met administratie en bezuinigingen op ondersteunend personeel ten koste van de beschikbare tijd voor onderwijs. De overheid verzend er van alles bij: keuzedelen, projecten tussen VMBO en MBO onderwijs enzovoorts, allemaal aanvullingen op de hoge werkdruk."

"We werken voor een relatief laag salaris en staan als een-na-laatste op de lijst met loonsverhogingen. Ikm oet ook gewoon mijn levensonderhoud betalen, dus waarom zou ik geen overstap maken? Ik zie steeds minder redenen om in het onderwijs te blijven werken en ik begrijp ook heel erg goed waarom er een tekort aan docenten is."

"Oh, en kom nou niet met dat argument dat we 12 weken vakantie hebben in het jaar. Die uren bouwen we zelf op omdat een 40 urige werkweek voor ons 43 uur duurt en we hebben ook niet de luxe om vakantie op te nemen waneer we dat zelf willen, buiten de dure tijden om."

Gebruiker Lekker_bier zegt:

"Minimumloon moet inderdaad flink omhoog. Het is gewoon een aanjager van de economie want ze gaan het uitgeven. Ook is dit de manier om langzaam steeds meer toeslagen te kunnen afschaffen."

"Armoede in Nederland is een probleem. Minimum loon verdienen en armoede hoort niet samen te gaan. Misschien wel praktisch om het in stappen te doen, zodat bedrijven niet opeens failliet gaan aan personeelskosten, maar werknemers zijn te belangrijk om ze in de armoede en ellende te laten zitten. Daar moeten we als land goed voor zorgen."

