Lezers over opkomst voor HPV-prik: 'Virus heeft meer impact dan mensen denken'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de opkomst voor de HPV-prik. Het RIVM is tevreden over de hoeveelheid mensen die een afspraak hebben gemaakt.

Gebruiker Saintmark zegt:

"Ik vind het vreemd dat er tegenwoordig zoveel kritiek is op het Rijksvaccinatieprogramma, dat verantwoordelijk is voor het stoppen van een groot aantal belangrijke ziektes."

"Als ouder heb je de plicht je kinderen de beste kansen te geven. Maar tegenwoordig kiezen teveel mensen op basis van Facebook en dergelijke sociale media, dat is een slechte ontwikkeling. Vraag informatie na bij je huisarts, die heeft meer kennis dan een willekeurige gebruiker op social media."

Gebruiker DikkeTheo zegt:

"Als jongvolwassene haal ik deze vaccinatie. Puur op basis van wat ik gelezen heb en zelf er over gezocht heb lijkt het mij wel een verstandige keuze."



"Wat mij opvalt, is dat de commentaarsectie weer vol staat met extreme voors en tegens. Laat elkaar gewoon nou eens in hun waarde. Is dat nou zo moeilijk?"



"Het is dat ik voor mijzelf de keuze maak dat ik deze vaccinatie haal, maar mij maakt het vrij weinig uit als mijn kamergenoot 'm niet zou halen. Iedereen zijn keuze."

Gebruiker TanjaD zegt:

"Ik denk dat de opkomst nog veek hoger zou kunnen zijn als het beestje meer bij zijn naam genoemd zou worden. In plaats van HPV, een term die veel mensen (nog steeds helaas) weinig zal zeggen, een soa waar een vergroot risico op baarmoederhalskanker mee gemoeid gaat."

"Ik heb het zelf al bijna tien jaar. Mijn lichaam ruimt het niet op en dus kan ik ieder jaar een uitstrijkje laten maken. Cellen waren vorig jaar afwijkend en dit is weggehaald. Het jaarlijkse uitstrijkje en de gevolgen van afwijkende cellen is geen pretje. Ik ben benieuwd of deze realiteit ook met jongeren gedeeld wordt als ze voorgelicht worden over HPV. Dat opruimen door het eigen lichaam klinkt leuk, maar is lang niet altijd de realiteit."

Gebruiker Rik_Ricardo zegt:

"Ik heb deze ingepland voor begin april. Ik had hiervoor nog nooit van de HPV-prik gehoord. Het is een goede actie om deze dit jaar gratis te maken. Zo bereik je toch meer jongeren en wordt de kans op (ernstig) zieken in de toekomst verkleind."

Gebruiker Ankov zegt:

"Wist u dat vrouwen regelmatig een uitstrijkje moeten laten maken om te controleren op HPV of de effecten ervan? En dat het bij het aantreffen van iets snel weer moet? Dat is absoluut géén pretje."

"Ik bleek HPV te hebben maar mijn lichaam ruimde het mooi op. Maar een vriendin van mij kreeg onrustige cellen, een voorstadium van kanker. Uitstrijkje op uitstrijkje volgde, evenals voorbereiding als het toch kanker zou worden, tot ook haar lichaam het gelukkig zelf opruimde."

"Wij hebben geen kanker gehad, maar het virus heeft echt meer impact dan mensen denken."

