Lezersreacties op tv-programma over zieke kinderen: 'Zelf geen behoefte aan pottenkijkers'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het nieuwe tv-programma Niet Klein Te Krijgen van Paul de Leeuw. Hij volgt daarvoor een jaar lang vijf gezinnen die te maken hebben met een kind met een levensbedreigende ziekte.

Gebruiker NUjij-gebruiker-68fdbcd3b51d455295a0a7cb555a266f zegt:

"Als ouder van een kind dat op jonge leeftijd een levensbedreigende ziekte had, kan ik mij niet voorstellen hoe je dan aan een tv-programma kunt meewerken."

"Het is een zeer intense, moeilijke, pijnlijke en angstige periode. Er wordt bijna altijd psychologische bijstand verleend aan de meeste ouders, (om aan te geven hoe zwaar het is) en mensen zijn zeer kwetsbaar... Maar goed, ik ben hun niet, en oordeel maar beter niet."

"Anderzijds, is het wel goed om te laten zien wat voor impact het heeft. Hoe het je leven op zijn kop zet, zelfs 20 jaar later voor alle betrokkenen in ons geval. Er is een zeker taboe onder mensen, als iemands kind kanker krijgt; men weet niet zo goed hoe te reageren, en velen reageren dan maar helemaal niet en zie je ook niet meer terug. Mijn kennissenkring was flink geslonken."

"School kan een grote rol spelen in het blijven steunen van een kind; bezoek, kaartjes, gekke filmpjes etc. Het helpt allemaal om positief te blijven. Desondanks sla ik deze serie over."

Gebruiker DocteurAnders zegt:

"Denk dat Paul dit goed kan. En voor degene die het over leed hebben, dat is het, ik weet het als chronisch patiënt. Waarom ik toch ga kijken? Omdat de kinderen die wat mankeren vaak hele mentaal sterke jonge mensen zijn waar iedereen wel iets van kan opsteken."

Gebruiker Zylvia zegt:

"Voor mij is het een beetje dubbel."

"Toen mijn zoon langdurig in het ziekenhuis verbleef, had ik geen enkele behoefte aan "pottenkijkers". Ook had ik er geen energie voor... ik ging door op automatische piloot."

"Zijn ziekte zelf was niet levensbedreigend, maar het is wel op het randje & spannend geweest."

"Aan de andere kant had ik destijds wel een beeld willen hebben bij wat je allemaal tegen kan komen wanneer je kind zo ziek is en langdurig & regelmatig opgenomen wordt."

"Ik zie het dan ook als een informatief programma, waarin mensen herkenning en steun kunnen vinden. Dat zal gelden voor ouders en kinderen zelf."

