Met het nieuwe online programma Take it Down kunnen kinderen anoniem naaktfoto's van zichzelf melden en ze zo offline laten halen. Op ons reactieplatform NUjij gingen lezers in discussie over dit nieuwe systeem. Sommigen vroegen zich af of we de slachtoffers niet kunnen leren dat het beter is om geen naaktfoto's online te zetten. Zo'n reactie kan gezien worden als victimblaming. Maar wat is victimblaming eigenlijk? In dit artikel leggen we het uit.

"Wat deed je daar zo laat?"

"Waarom heb je je niet verzet?"

"Je had minder moeten drinken."

"Als er twee in bed belanden, zijn er twee verantwoordelijk."

"Wie trapt er nou ook in zijn gladde praatjes?"

"Je bent ook veel te lief en meegaand."

"Je had geen rokje aan moeten trekken. Daarmee lok je het bij zo'n mafketel nou eenmaal uit."

Slachtoffers van seksueel geweld krijgen dit soort vragen en reacties aan de lopende band. Gerda de Groot is regiocoördinator van het Centrum Seksueel Geweld (CSG), dat acute en langdurige hulp biedt aan slachtoffers van seksueel misbruik. Ze noemt zulke reacties duidelijke voorbeelden van victimblaming.

"Victimblaming is wanneer de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer wordt gelegd", zegt ze. "Maar wij kunnen helemaal niet weten wat er in het hoofd van een slachtoffer is omgegaan. Het enige wat we daadwerkelijk weten, is dat niemand dit wil meemaken."

Iedere indirecte vraag of opmerking over wat een slachtoffer anders had kunnen doen om dit te voorkomen, is in feite ongepast en ook onterecht. Want hoe zij (of hij) zich gedroeg, doet er eigenlijk helemaal niet toe. Lichamelijke integriteit is een mensenrecht: zonder toestemming of goede reden mag er niemand aan je lichaam komen. Het gedrag van een slachtoffer is nooit een 'goede reden' om aangerand of zelfs verkracht te worden.

Niet altijd verkeerde bedoeling achter opmerkingen

Let wel: achter de victimblamingopmerkingen zit niet altijd een verkeerde intentie. De Groot: "De mens wil alles rationeel verklaren. Zo werkt ons brein nu eenmaal. Maar zaken als seksueel geweld zijn simpelweg verwarrend en moeilijk te begrijpen." Het is volgens haar dan ook niet aan een ander om deze situaties te willen verklaren.

Gevolg: een opmerking als "je had ook wel een erg kort rokje aan" voelt vaak als een klap in het gezicht van het slachtoffer. Diegene wordt onbedoeld tot een schuldige verklaard door de omgeving. De Groot: "Niemand mag aan jou zitten. Het gaat dus niet om 'bescherm je dochters', maar om 'voed je zonen op'."

Wat is dan wel een adequate reactie?

"Het beste voor het slachtoffer is als de omstander luistert zonder oordeel en emotioneel rustig blijft. Roep vooral niet dat het slachtoffer iets moet, bijvoorbeeld aangifte doen, maar laat de regie bij het slachtoffer", zegt Iva Bicanic van het Centrum Seksueel Geweld. Negatieve en beschuldigende reacties zoals "je had niet zo veel moeten drinken" kunnen onbedoeld leiden tot schuldgevoelens en het idee dat diegene het had kunnen voorkomen.

"Victimblaming gebeurt vaak met goede bedoelingen en komt voort uit onze eigen schrikreactie. Omdat we niet willen dat anderen zich zo voelen", zegt Eva Verhoef van Slachtofferhulp. Het is belangrijk om bewust te zijn wat dit bij de ander teweeg zou kunnen brengen.