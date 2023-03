Lezersreacties op ov-staking: 'Ik zou water bij de wijn doen'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de ov-staking in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Gebruiker Lucas77 zegt:

"Het geld voor èn het lichter maken van het werk, èn een volledige compensatie van de inflatie is er gewoon niet. Ik snap dat iedereen de volledige inflatie gecompenseerd wil zien, maar daarmee jagen we de inflatie juist aan."

"Iedereen moet even een paar magere jaren slikken. Deze buschauffeurs en conducteurs dus ook. In mijn sector kan de werkgever niet meer bieden dat een procent of 6 à 7, en we snappen dat in het werkveld, hoe vervelend we het ook vinden."

"Ik zou toch eens wat water bij de wijn doen, als ik de conducteurs en buschauffeurs was. Sociaal zijn betekent rekening houden met iedereen, ook met de passagiers die een veel lager inkomen hebben, en van het ov afhankelijk zijn om op hun werk te komen."

Gebruiker Common_ed2634cf zegt:

"Staken in publieke sectoren blijft een uitermate lastig punt. De vervoerder weet inmiddels goed hoe hij zijn personeel onder de duim moet krijgen. Eén keertje staken heeft tegenwoordig geen zin meer in deze sectoren. Dat nemen ze voor lief. Medewerkers voelen zich dan genoodzaakt om verder te gaan om de baas pijn te doen. Geen reizigers is geen inkomen en dat tikt bij landelijke lange stakingen snel aan."



"Het hekelpunt hier is dat de reiziger als nevenschade tussen zit. Het voelt ontzettend oneerlijk dat je wordt gepakt terwijl je soms totaal afhankelijk bent. Hopelijk houdt je afspraak, leraar, baas etc. rekening met het feit dat je er gewoonweg niks aan kan doen. Maar om nu de mensen in het streekvervoer hiervoor de schuld te geven is niet helemaal eerlijk. Deze mensen worden ook voor het blok gezet door een werkgever."



"Hopelijk kan de werkgever inzien hoe belangrijk zijn personeel is en dat het laten weglopen van deze mensen, het probleem enkel groter maakt."

Gebruiker Overbelasting zegt:

"In sommige gevallen kan staken een zinnige manier zijn om iets tot stand te brengen dan wel af te dwingen. Bij het openbaar vervoer echter wordt vrijwel uitsluitend de onschuldige reiziger getroffen. Dat kan zelfs behoorlijke ellende en zelfs schade opleveren en is dus niet in verhouding."

"Als je een arbeidsconflict hebt met die werkgever moet je daar geen andere, onschuldige, groep mee opzadelen. Dat is dus asociaal en bovendien ineffectief. Daarbij bestaat de kans dat de reiziger de handdoek in de ring gooit en vanaf dat moment alles zal doen om het openbaar vervoer te mijden."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.