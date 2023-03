Uit een onderzoek van de Consumentenbond bleek dat vegaburgers vaak te vet en te zout zijn. Wel is dit namaakvlees vaak gezonder dan hamburgers die van rundvlees gemaakt zijn. Op ons reactieplatform NUjij gingen lezers in discussie over het eten van vlees. Hoe gezond is dat eigenlijk? En hoe (on)gezond is rood vlees precies? Dat zit zo.